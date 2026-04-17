La Defensoría del Pueblo recuerdó que la cadena de custodia del material electoral es un elemento fundamental para garantizar la integridad del proceso y la confianza ciudadana.
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Redacción Gestión
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Ante la difusión del hallazgo de encargados de la cadena de custodia, la Defensoría del Pueblo expresó a través de un comunicado su preocupación y exhorta a las autoridades competentes a esclarecer los hechos con la máxima celeridad y transparencia.

“De comprobarse la originalidad del material electoral, exigimos la separación inmediata de todos los responsables de tan grave hallazgo que pone en manifiesto no solo una manifiesta negligencia sino, una vez más, la fragilidad del sistema”, indicó.

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La Defensoría del Pueblo recuerdó que la cadena de custodia del material electoral es un elemento fundamental para garantizar la integridad del proceso y la confianza ciudadana.

Cabe señalar que, según difusión en redes sociales, se observaron cajas blancas con el logo de la ONPE colocadas en una vereda, con etiquetas y numeración de material electoral.

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