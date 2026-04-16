Principales acciones de la BVL sufrieron un deterioro acentuado. (Foto: Manuel Melgar/Gestión)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Una fuerte liquidación se extendió ayer en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) a medida que el conteo de votos de la ONPE avanzaba hacia el veredicto final sobre la primera vuelta electoral, ¿qué tan amplia fue la caída?

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