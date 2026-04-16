El nerviosismo cundía entre los gestores de patrimonio e inversionistas porque la brecha entre el candidato de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, y el de Renovación Popular (RP), Rafael López Aliaga, se ampliaba a favor del primero, de clara raigambre socialista y que propugna como uno de los pilares de su plataforma programática la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Esa sola iniciativa revisionista basta para que los mercados y valores locales en general se resientan pues, por si fuera poco, se anticipan cambios al capítulo económico de la Carta Magna.

Sánchez, al cierre de esta edición, tenía el 12.068% de los votos y López Aliaga el 11.852%, pero la distancia entre ambos se amplía cada vez más desde el lunes, según datos de la ONPE.

En rigor, los mercados, a diferencia de algunos politólogos, no tenían “descontada”, o prevista, la atropellada que da el izquierdista en el recuento oficial respecto de lo que marcaban las encuestadoras en los últimos sondeos publicables antes de la veda electoral (entre 5% y 7%).

Cuando los inversionistas no anticipan un evento que luego se materializa, sobrevienen fuertes turbulencias como las que se observan desde el lunes, y que Gestión reveló en exclusiva.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

Utilidades

Eso justamente es lo que aconteció en la plaza peruana, que ayer sufrió un bajón de 4.5%, y cuyos principales estandartes están sufriendo un deterioro acentuado.

La acción de Credicorp se despeñó 11.2%; la de IFS, 9.9%; Atacocha, 7.9%; Unacem, 5.71%; BBVA, 5.61% y Buenaventura, 5%.

En esencia, los precios de las acciones reflejan qué tanto crecerán o descenderán las utilidades de las empresas que las emiten.

Como un eventual Gobierno del socialista, pese al contrapeso de un Senado en el que la mayor representación se perfila de los partidos pro mercado, implicaría un decaimiento de la inversión privada y el enfriamiento de la economía en general, las posibilidades de que las compañías expandan sus ganancias decrecen y se trasladan a la cotización de sus acciones.

Es una elección compleja que ha tomado tiempo en ser digerida por el mercado, pues solo hasta el lunes se asignaba una mayor probabilidad a que dos postulantes de derecha pasen a segunda vuelta, pero luego el conteo de votos de la ONPE difiere de esa presunción, afirmó el gerente de Estrategia de Renta Variable de LarrainVial Research, Luis Ramos.

“El mercado tenia expectativas optimistas sobre las elecciones, demasiado diría, que replicaban el giro a la derecha que ha habido en otros países como Chile. Y para muchos es una decepción”, manifestó al detallar que la caída ha golpeado con más severidad a las acciones más líquidas de la plaza local.

La plaza peruana ayer sufrió un bajón de 4.5%. (Foto: Jorge Cerdán/GEC)

Temores

Uno de los mayores temores acerca del candidato de JPP es que podría reavivar el escenario de inestabilidad en el país, que muchos creían que podría parar con las elecciones, dijo.

En adelante, los participantes del mercado deberían tener en cuenta, para sus proyecciones, la configuración del Senado y el hecho de que en este casi el 33% de los escaños corresponderá a Fuerza Popular, sostuvo Ramos.

Además, los partidos de izquierda requerirán de dos tercios de los votos en esa cámara alta para ejecutar cambios disruptivos, aunque solo tienen el 40%, por lo que esas iniciativas serían inalcanzables, aseveró.

Y, con un capital político de apenas 13% (en los votos), Sánchez, para ganar las elecciones tendrá que convencer a buena parte de las personas del otro lado del espectro político, por lo que tendería a moderarse, consideró el estratega.

En todo caso, de confirmarse un balotaje entre Fujimori y Sánchez, vislumbró una disputa muy reñida y compleja pues le primera tendrá a favor no haber –formalmente– gobernado antes; y el segundo, el inveterado antifujimorismo.

Dólar

En tanto, el dólar, en línea con lo que analistas adelantaron a Gestión, trepó ayer de S/ 3.394 a S/ 3.444, un movimiento atípico para el mercado cambiario local, en el que las oscilaciones son más bien acotadas. El repunte de la divisa pudo ser mayor, de no ser porque el BCR intervino con mayor intensidad, con la colocación de derivados cambiarios por unos S/ 1,900 millones.

“Posiblemente, el BCR siga interviniendo para evitar movimientos abruptos. En la jornada de ayer, el dólar cerró alrededor de S/ 3.44. Entonces, lo más probable es que el tipo de cambio entre a una zona técnica de entre S/ 3.45 y s/ 3.55 (de confirmarse el pase de Juntos por el Perú a segunda vuelta)”, estimó Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico.

“Si llega a pasar ese nivel (S/ 3.55), ya estaríamos hablando de un cambio de tendencia”, agregó.

Ejecutivos como Diego Marrero, portfolio manager de Bloom SAFI, estiman que la destrucción de valor de los títulos peruanos –acciones, monedas, bonos, entre otros– puede ser aún más dura desde el momento en que la ONPE anuncie los resultados al 100%.

Ramos no descartó un agravamiento de las caídas, pero acotó que los mercados se adelantan a los riesgos y los internalizan, tal como se observó recientemente.

Hay espacio para que plaza bursátil siga a la baja

Según Luis Falen, lo que más temen los mercados de un candidato de izquierda es la posibilidad de cambios abruptos en las reglas de juego, mayor intervención estatal sin claridad, (aún mayor) deterioro fiscal y de la institucionalidad. En tal sentido, se refirió a la posibilidad de atentar contra la independencia del BCR y plantear un cambio de Constitución, con un nuevo capítulo económico.

Consideró que si se oficializara que Roberto Sánchez pasa a segunda vuelta, la BVL caería otro 3%. “Este miércoles, por ejemplo, han caído prácticamente todos los sectores y acciones. Posiblemente, veamos eso (de nuevo)”, señaló.

“El mercado suele reaccionar de manera abrupta a estas noticias, pero luego va a ir internalizando todos los discursos que den desde ese momento”, dijo.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.