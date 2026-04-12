Por un lado, existe un riesgo político, pues estas compañías pueden verse afectadas por los cambios de gobierno de los países donde operan, así como por la inestabilidad institucional o decisiones específicas que afecten la continuidad de los proyectos, explicó Brian Huaytalla, jefe de mercados de capitales de Grupo Coril SAB.

Por otro lado, también existe un riesgo geológico, que se refiere a la posibilidad de que la calidad, cantidad y viabilidad del recurso minero hallado no se corresponda con lo esperado.

En tercer lugar, las mineras junior pueden enfrentar un riesgo financiero, ya que “dependen mucho del acceso al financiamiento para poder seguir desarrollando sus proyectos”, afirmó Huaytalla.

Por ello, en escenarios de tasas de interés más altas o menor liquidez, pueden tener dificultades para lograr el fondeo que requieren, advirtió el analista durante un evento organizado por la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Las mineras junior son empresas dedicadas a la exploración. (Foto: Kjetil Bjørnsrud/Wikimedia Commons)

Otro riesgo, añadió Huaytalla, es el regulatorio, vinculado a permisos, licencias, exigencias ambientales o cambios en la normativa del sector que pueden retrasar las operaciones o elevar los costos.

Lo anterior es clave, tomando en cuenta que este viernes el Consejo de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró la nulidad de la resolución que le había dado, en octubre del 2025, la autorización al proyecto Tía María para que pueda empezar sus actividades de explotación.

Finalmente, está el ya conocido riesgo social, que hace alusión a eventuales conflictos o tensiones con comunidades en las zonas de operación, lo que es “especialmente relevante en el sector minero”, aseveró el analista del Grupo Coril.

Cambios políticos son un riesgo para las mineras junior. Foto: Andina/ Referencial.