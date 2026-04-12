Mineras junior enfrentan riesgos propios de su actividad, pero también otros más externos. Fuente: @alparslankaya/pxhere
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Guillermo Westreicher Herrera
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Como empresas dedicadas a la actividad de exploración, las mineras junior implican un riesgo relativamente alto para sus inversionistas, en comparación con otros sectores. Pero, concretamente, ¿a qué contingencias se exponen?

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