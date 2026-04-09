Las mineras junior son empresas dedicadas a la exploración. (Foto: Vyacheslav Oseledko/ AFP)
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Guillermo Westreicher Herrera
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La negociación del segmento junior en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha mostrado crecimiento significativo en los últimos años, ¿cuál es la explicación?

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