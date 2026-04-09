En el 2025, el monto negociado alcanzó los US$ 24.9 millones, frente a US$ 5.4 millones en el 2024; y en el primer trimestre del 2026 (con datos al 31 de marzo) sumó US$ 23.9 millones, equivalente a aproximadamente 96% de todo lo transado en el 2025, según la plaza limeña.

“Este desempeño (de las mineras junior) refleja un renovado apetito por activos de mayor riesgo-retorno en un contexto favorable para los metales. Según analistas, los precios de metales preciosos e industriales se han sostenido por factores estructurales como la demanda por activos refugio, la transición energética, la electrificación y la digitalización, junto con restricciones de oferta en algunos mercados, lo que mantiene un sesgo positivo para el sector minero hacia el 2026”, sostuvo la BVL.

“En este entorno, el segmento junior viene ganando mayor visibilidad como alternativa de inversión, al estar asociado a proyectos de exploración con alto potencial y mayor exposición al ciclo de los metales”, añadió.

En la misma línea, Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico, explicó que altos precios de los commodities generan incentivos para la actividad de las mineras junior, ya que son compañías que se dedican a la exploración.

“Hay un contexto global donde los precios (de los metales) deberían mantenerse elevados, por ejemplo, por la demanda de cobre, y de oro por su característica de activo refugio. Las mineras junior son uno de los principales segmentos que pueden captar esa narrativa”, afirmó.

El cobre seguiría siendo demandado por la transición energética, la electrificación y la digitalización. (Foto: Nguyen Huy Kham/ Reuters)

Junior castigadas

A lo anterior, según Falen, se suma el hecho de que las mineras junior en la BVL, en general, han estado “muy castigadas”, es decir, su precio está por debajo de su valor fundamental. Ello contrasta con las mineras grandes o medianas, en las que más bien se observa que en muchos casos la cotización está más cerca de su precio objetivo que antes, sostuvo.

“Las minas más grandes ya han subido de manera importante (en su precio). Y siempre la minera junior te vende esa promesa de que si el proyecto sigue avanzando puede llevar a explotar el precio (de su acción)”, resumió el analista.

El oro seguirá siendo demandado como activo refugio. (Foto: AFP)

Rendimiento

En el último quinquenio, el CAGR (tasa de crecimiento anual) del sector de mineras junior fue de 43% anual, según la BVL. Ello implica un aumento de tres veces el monto negociado durante ese periodo, destaca la plaza limeña.

Dicho crecimiento ha venido acompañado, a su vez, de una mayor relevancia dentro del mercado, pasando de niveles cercanos a 0.1% del total negociado a 1.74% en el primer trimestre del 2026, su nivel máximo registrado.

El dinamismo también se refleja en la actividad transaccional: el número de operaciones pasó de 3,651 en 2024 a 10,213 en el 2025 (récord), y en el primer trimestre de este año ya se registran 5,802 operaciones, informó la bolsa peruana.

El ticket promedio por operación, además, se incrementó de aproximadamente US$ 2,438 en el 2025 a US$ 4,115 en el primer trimestre del 2026. La BVL destaca que ello sugiere una mayor participación de inversionistas con mayor capacidad adquisitiva, así como una mayor convicción en posiciones individuales, en un contexto de mejores perspectivas para el sector.