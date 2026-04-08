Copper anodes ready for shipment at a processing facility in Machali, Chile.
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Agencia Bloomberg
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Investigadores chilenos han expuesto cómo grupos criminales organizados roban, procesan y envían cobre a una escala hasta ahora no reportada, en un intento por aprovechar los altos precios del metal.

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