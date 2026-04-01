La compañía proyecta que Constancia mantenga una producción estable de cobre hasta 2028. (Foto: Hudbay Minerals)
La compañía proyecta que Constancia mantenga una producción estable de cobre hasta 2028. (Foto: Hudbay Minerals)
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Redacción Gestión
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como parte de su actualización de reservas y proyección de producción a tres años. La compañía destacó a la mina Constancia, ubicada en Cusco, como el eje de su estrategia en el país hacia 2026 y los años siguientes.

alcance un promedio de 87, 500 toneladas anuales. Asimismo, se prevé que en 2027 y 2028 esta cifra aumente hasta aproximadamente 90,000 toneladas por año, impulsada por un mayor rendimiento de la planta y mejoras en la eficiencia operativa.

Uno de los principales componentes del plan para 2026 es . Hudbay prevé superar las 90,000 toneladas diarias de capacidad en la segunda mitad de ese año, mediante la instalación de dos trituradoras de guijarros y modificaciones asociadas.

La vida útil de la mina Constancia ha sido extendida hasta el año 2040, lo que refuerza su papel como activo estratégico de la empresa en el país. (Foto referencial: Andina)
La vida útil de la mina Constancia ha sido extendida hasta el año 2040, lo que refuerza su papel como activo estratégico de la empresa en el país. (Foto referencial: Andina)
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Constancia, eje de la estrategia de Hudbay

Estas iniciativas se desarrollan en un contexto marcado por el agotamiento del yacimiento Pampacancha, que fue explotado entre 2021 y 2025 y que aportó mineral de alta ley. Desde 2026, la operación depende exclusivamente del mineral proveniente de Constancia, que presenta una menor ley.

Frente a este escenario, la compañía ha planteado una estrategia centrada en incrementar el volumen de procesamiento y mejorar la eficiencia operativa. De esta manera, busca compensar la menor calidad del mineral y sostener los niveles de producción de cobre en los próximos años.

Además, Hudbay ha ajustado su plan minero con el objetivo de estabilizar la producción durante el periodo proyectado. Estas mejoras permitirán no solo mantener el desempeño entre 2026 y 2028, sino también prolongar niveles similares en los años posteriores.

En paralelo, Hudbay Minerals avanza en el desarrollo del proyecto Llaguen, ubicado cerca de Trujillo, en el norte del Perú. (Foto referencial: Andina)
En paralelo, Hudbay Minerals avanza en el desarrollo del proyecto Llaguen, ubicado cerca de Trujillo, en el norte del Perú. (Foto referencial: Andina)
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Planes de Hudbay en Perú en los siguientes años

Como resultado de estas acciones, la vida útil de la mina Constancia ha sido extendida hasta el año 2040. Esta proyección se sustenta en una mayor capacidad de procesamiento y en una gestión más eficiente de las reservas minerales disponibles.

En cuanto a la producción de oro en Perú, la empresa estima un promedio de 18,500 onzas anuales en los próximos tres años. Esta cifra representa una disminución respecto a años anteriores, debido al agotamiento de Pampacancha, que contribuía con mineral de mayor contenido aurífero.

En paralelo, Hudbay continúa avanzando en el proyecto Llaguen, ubicado en el norte del país. Este yacimiento de cobre-molibdeno se encuentra en etapa de estudios técnicos y exploración, con el objetivo de definir su potencial y respaldar una futura evaluación económica que podría convertirlo en una nueva fuente de crecimiento en Perú.

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