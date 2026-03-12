La mina Constancia, ubicada en Cusco, es una operación a tajo abierto dedicada a la producción de cobre y oro. Foto: Andina
La mina Constancia, ubicada en Cusco, es una operación a tajo abierto dedicada a la producción de cobre y oro. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

Hudbay Perú, filial de la minera canadiense Hudbay Minerals, prepara una serie de ajustes en las operaciones de su mina Constancia (Cusco), enfocada en la producción de cobre y oro. Cabe recordar que esta unidad reanudó sus operaciones en octubre del año pasado, luego de un cierre temporal provocado por protestas y bloqueos ilegales en su zona de influencia. En ese contexto, ¿qué objetivos busca alcanzar la compañía en Constancia durante los próximos nueve meses?

TE PUEDE INTERESAR

Hudbay cierra planta en mina peruana Constancia por protestas y bloqueos
Hudbay aumenta producción de cobre en mina Constancia y extiende operación en Pampacancha
Hudbay y su producción de cobre y oro en Constancia: ¿cumplió metas el primer trimestre?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.