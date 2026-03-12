En concreto, la empresa ingresó a evaluación el quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) vinculado a la tercera modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) de la operación minera a tajo abierto Constancia. El ITS, en detalle, contiene una serie de ajustes operativos y de infraestructura en operaciones minera.

Entre las principales medidas figura la optimización del tajo Constancia, lo que implica actualizar el plan de minado para mejorar el aprovechamiento de las reservas del yacimiento. Esta adecuación, explica el ITS, permitiría extraer un mayor volumen de material sin ampliar el área autorizada ni modificar la profundidad máxima del tajo, que se mantiene en 580 metros. Como resultado, la compañía prevé extender la vida útil de la mina en un año adicional, hasta el 2031.

El ITS también contempla cambios en la planta concentradora. En particular, Hudbay plantea elevar la capacidad de tratamiento de mineral desde 31 millones de toneladas anuales (85,000 toneladas por día) hasta 34 millones de toneladas por año (93,200 toneladas diarias), lo que representa un incremento cercano al 9.6% respecto a la capacidad actualmente aprobada. Esta ampliación, indica el ITS, se sustenta en la experiencia operativa acumulada y en la posibilidad de optimizar el rendimiento de la infraestructura existente mediante ajustes en sistemas auxiliares.

A ello se suman modificaciones en el suministro de insumos utilizados en el proceso metalúrgico. Entre estas destaca la incorporación de líneas alternativas para la distribución de hidrosulfuro de sodio (NaHS) en el circuito de flotación de molibdeno, con el objetivo de asegurar la continuidad del proceso. Asimismo, se propone reemplazar el molino apagador de cal por dos tanques de mezcla y envejecimiento, una medida orientada a mejorar el manejo de este insumo y evitar problemas asociados a la granulometría de la cal fina.

Hudbay plantea elevar la capacidad de procesamiento de la planta concentradora de 31 a 34 millones de toneladas de mineral al año. Foto: Hudbay

Relaves, patio y material de terceros

El ITS también plantea ajustes en el sistema de transporte de relaves y en el manejo interno del agua dentro del depósito de relaves (TMF). Estas modificaciones, de acuerdo al ITS, incluyen el realineamiento de algunas tuberías de conducción, la incorporación de nuevas líneas de descarga y mejoras en el sistema de recuperación de agua, con el fin de garantizar un flujo más estable y optimizar la disponibilidad hídrica en la operación.

Adicionalmente, el ITS considera otras intervenciones complementarias. Entre ellas figuran la ampliación del patio de maniobras y estacionamiento para equipos, la reubicación de ciertas áreas de almacenamiento para optimizar la logística interna, mejoras en el sistema de abastecimiento de agua para el campamento y la construcción de un paso a desnivel en una vía de acarreo que conecta con el depósito de relaves, con el objetivo de reducir interferencias con una vía vecinal.

Por último, el ITS también contempla la posibilidad de procesar mineral proveniente de terceros autorizados, lo que permitiría aprovechar de forma más eficiente la capacidad instalada de la planta de procesamiento de Constancia.

Parte de la inversión se destinará a optimizar el sistema de transporte de relaves y el manejo de agua en el depósito de relaves de la operación. FOTO: EC.

Tiempo de ejecución y monto de inversión

Según el ITS, las modificaciones previstas en la mina Constancia comenzarían a ejecutarse desde el segundo semestre de 2026 , con actividades constructivas iniciales en distintos componentes de la operación. Estas obras se concentrarían principalmente en los primeros meses, para luego dar paso a la fase operativa de los sistemas optimizados. El cronograma mantiene la continuidad de las operaciones de la unidad minera y contempla extender su vida útil hasta el 2031 , en línea con la actualización del plan de minado.

En cuanto a la inversión, Hudbay estima que la implementación de estos cambios demandará alrededor de US$ 46.1 millones . La mayor parte del presupuesto —más de US$ 30 millones— se destinará a optimizar el sistema de transporte de relaves y el manejo de agua en el depósito de relaves. A ello se suman US$ 12 millones para la optimización del tajo Constancia y cerca de US$ 3.2 millones para mejoras en la planta de procesos, además de otras intervenciones operativas de menor escala dentro de la unidad minera.