Mina Constancia. Foto: Hudbay Minerals Inc.
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Hudbay Minerals Inc. informó que estaba cerrando las operaciones en una planta de procesamiento en su mina Constancia, en Perú, debido a las protestas políticas en curso.

Hudbay tiene la intención de utilizar el tiempo de inactividad para realizar mantenimiento preventivo en la planta y, potencialmente, adelantar parte del mantenimiento planificado para más adelante este año”, dijo la compañía el martes en un comunicado.

Las protestas y los bloqueos de carreteras han interrumpido de forma intermitente las operaciones mineras y metalúrgicas en Perú durante los últimos meses.

La situación ha incrementado las preocupaciones sobre el suministro mundial de cobre.

El cobre ha subido en medio de la preocupación por el suministro global | Las interrupciones en Perú han afectado a las minas de cobre.
