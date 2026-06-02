De acuerdo con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la empresa busca ampliar las capacidades de su planta mediante la instalación de una tercera coextrusora, una séptima impresora y la modificación de diversos componentes dentro de sus instalaciones existentes.

La iniciativa apunta a optimizar el proceso principal de fabricación de empaques flexibles mediante la incorporación de equipos de mayor eficiencia tecnológica, con el objetivo de mejorar la continuidad operativa y fortalecer el desempeño productivo de la planta.

La fabricante de empaques flexibles avanza con nuevas mejoras tecnológicas.

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¿Qué cambios plantea Emusa en su planta de Chorrillos?

La inversión estimada para ejecutar el proyecto asciende a US$ 1.56 millones. Del total, US$ 1.15 millones se destinarán a la instalación de una nueva coextrusora y US$ 410,000 a la implementación de una séptima impresora.

La ampliación se desarrollará íntegramente dentro de la planta que la compañía opera en el jirón Pacto Andino, en el distrito de Chorrillos. En ese sentido, no requerirá nuevas áreas industriales ni la construcción de infraestructura adicional.

Como parte del proyecto, la nueva impresora ocupará una superficie aproximada de 200 metros cuadrados (m²), mientras que la coextrusora demandará un área cercana a los 80 m².

Asimismo, el cronograma previsto para la ejecución de las obras es de tres meses e incluye actividades de habilitación de espacios, montaje de equipos y conexiones eléctricas necesarias para su puesta en operación.

Según la empresa, los nuevos equipos tendrán una vida útil estimada de 20 años.

El proyecto forma parte del proceso de modernización de la operación industrial de Emusa.

¿Cómo impactará la ampliación en la capacidad de producción de Emusa?

El principal efecto de la ampliación se reflejará en la capacidad instalada de la planta. Actualmente, la operación cuenta con una capacidad de producción de 19,800 toneladas por año, volumen que se elevaría a 23,760 toneladas anuales tras la incorporación de los nuevos componentes.

En paralelo, la empresa proyecta aumentar en 20% la producción de sus principales líneas.

La producción de empaques monocapa pasaría de 1,518.5 a 1,822.2 toneladas por año, mientras que la de laminados de dos capas subiría de 10,760.5 a 12,912.6 toneladas anuales. Asimismo, la producción de laminados de tres capas crecería de 623.4 a 748.1 toneladas por año.

La ampliación también tendría impacto en el empleo, puesto que la empresa prevé incrementar su personal de 615 a 630 trabajadores, lo que supone la incorporación de 15 puestos adicionales.

Expansión de Emusa en Chorrillos

La planta de Emusa ya cuenta con antecedentes recientes de ampliación.

En 2023, la empresa obtuvo autorización para habilitar un almacén de materia prima e incorporar una máquina impresora. Posteriormente, en 2024, avanzó con la instalación de una máquina coextrusora y una laminadora, como parte del fortalecimiento gradual de sus capacidades productivas.

Ahora, la compañía busca dar un nuevo paso con la incorporación de una tercera coextrusora y una séptima impresora, en línea con su estrategia de modernización y optimización de operaciones.

Cabe señalar quea información técnica del proyecto se encuentra disponible para consulta pública dentro del proceso de participación ciudadana. Produce recibirá comentarios, observaciones y aportes relacionados con la iniciativa hasta el 2 de junio de 2026.