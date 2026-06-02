La planta de Chorrillos concentra la nueva apuesta de expansión de Emusa.
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Redacción Gestión
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Emusa Perú, fabricante de empaques flexibles para compañías de consumo masivo como Nestlé, PepsiCo, Mondelez y Bimbo, prepara una nueva expansión en su planta de Chorrillos. Tras avanzar en los últimos años con la incorporación de nuevas capacidades productivas, ahora la empresa alista una nueva inversión para reforzar sus operaciones con la compra de maquinaria y mejoras tecnológicas. ¿Qué contempla el plan?

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