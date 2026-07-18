Deportivo Garcilaso, fundado en 1957, es uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano. Tras muchos años en la Copa Perú, logró el ascenso a la Liga 1 en 2022, al coronarse campeón de la Copa Perú. (Foto: Deportivo Garcilaso)
Deportivo Garcilaso, fundado en 1957, es uno de los clubes más tradicionales del fútbol peruano. Tras muchos años en la Copa Perú, logró el ascenso a la Liga 1 en 2022, al coronarse campeón de la Copa Perú. (Foto: Deportivo Garcilaso)
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Eduardo Sotelo
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Hace apenas cuatro años, Deportivo Garcilaso celebraba su histórico ascenso desde la Copa Perú a la Liga 1. Hoy, mientras mantiene la aspiración de clasificar a la Copa Libertadores, el club enfrenta otro reto igual de importante: construir un modelo de negocio que le permita consolidarse como una marca y fortalecer sus ingresos comerciales.

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