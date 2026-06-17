Paolo Guerrero cumple su tercera temporada en Alianza Lima, tras llegar al club en el Torneo Clausura del 2024. Su objetivo es ser campeón este año. (Foto: Alianza Lima)
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Víctor Melgarejo
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Paolo Guerrero, futbolista y capitán de Alianza Lima, busca adquirir el 100% de las acreencias del club actualmente vinculadas a Grupo Coril, en una operación que, según estimaciones preliminares, podría ubicarse entre US$ 8 millones y US$ 10 millones. La iniciativa sería financiada con patrimonio propio y ya inició los primeros contactos para evaluar la viabilidad de la transacción.

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