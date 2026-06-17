“Hoy por hoy estamos muy interesados de adquirir las acreencias del club. Me encantaría ser una persona que pueda ayudar al club y al fútbol peruano en general”, afirmó Guerrero a Gestión. El delantero sostuvo que la operación responde a una preocupación por el desarrollo institucional de Alianza Lima y por el futuro del fútbol peruano.

Operación en evaluación

La propuesta contempla la compra de las acreencias que representarían alrededor del 69% de la deuda total del club. Según la información presentada por el entorno del jugador, las obligaciones de Alianza Lima bordearían actualmente los S/ 25 millones. No obstante, el monto definitivo de una eventual transacción dependerá de la revisión financiera que buscan ponerla en marcha lo antes posible.

Según la información presentada por el entorno del jugador, las obligaciones de Alianza Lima bordearían actualmente los S/ 25 millones y dejar que solo compraría el 70% de las acreencias

Como parte del proceso, el equipo de Guerrero prevé realizar una due diligence para revisar los aspectos financieros, legales y operativos relacionados con las acreencias. La evaluación incluirá el análisis del estado de resultados (P&L), contratos y demás información relevante para determinar la situación financiera real del club, la composición de las acreencias y las condiciones bajo las cuales podría concretarse una eventual transferencia. Según se indicó, esta etapa podría tomar entre 20 y 30 días.

La iniciativa surge en un contexto en el que Coril ha manifestado su disposición a desprenderse de dichas acreencias. Actualmente, estas forman parte de un fideicomiso vinculado al proceso de reestructuración financiera del club. Desde el entorno de Guerrero señalaron que los acercamientos buscan acceder a la información necesaria para evaluar la operación y participar en igualdad de condiciones dentro del proceso.

En Perú, Paolo Guerrero solo jugó en César Vallejo y Alianza Lima. Al cuadro de La Victoria llegó en 2024. (Foto: @alianzalima)

Infraestructura y menores, las prioridades

Más allá de la oportunidad de inversión, el goleador histórico de la selección peruana sostuvo que su interés responde a las carencias que observa en materia de infraestructura y formación de menores dentro del club, aspectos que considera claves para elevar la competitividad de Alianza Lima y del fútbol peruano.

“Me causa preocupación que el club más importante del Perú no tenga un centro de entrenamiento, no tenga una estructura, no tenga un plan de trabajo, de desarrollo, de trabajo para las divisiones de menores. Me vengo preparando hace muchos años para el post fútbol Esta situación precipita algunas decisiones, pero Coril está vendiendo ahora y quizá mañana sea tarde”, señaló.

En esa línea, consideró que existe una brecha importante entre los estándares de infraestructura y formación que observó durante su carrera en Europa y la realidad que encontró a su regreso al país. Según explicó, esa experiencia le permite identificar oportunidades de mejora que podrían impulsar el desarrollo de la institución en el largo plazo. “Jugué en Argentina y en Brasil, países formadores, y tenemos muchísimas ideas, contactos realizados y cápsulas de trabajo formativo para implementar métodos diseñados según las costumbres y la idiosincrasia peruana”, aseguró el futbolista.

“Creo que podemos hacer algo grande, algo importante, porque, creo que Alianza merece hace mucho tiempo estar al nivel de muchos clubes importantes de Sudamérica. La preocupación siempre estuvo desde que llegué a Perú y me di cuenta de que Alianza no tiene una estructura”, agregó.

Guerrero afirmó que el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y de las divisiones menores debe convertirse en una prioridad para el club. A su juicio, ello permitiría no solo elevar el nivel competitivo de Alianza Lima, sino también ampliar la formación de futbolistas capaces de dar el salto al exterior y fortalecer a la selección peruana.

“Quiero que Alianza tenga una estructura súper buena y que las divisiones menores saquen cada vez más futbolistas al fútbol profesional, vender a muchos al extranjero y que pueda darle muchos jugadores a la selección peruana”, sostuvo.

Para Guerrero, el desarrollo de Alianza Lima podría convertirse en un impulso para el resto de instituciones del fútbol peruano. “Considero que poniendo a Alianza a ese nivel, los demás clubes se van a poner las pilas para poder desarrollarse y ser mejores cada día”, señaló. En su opinión, ello permitiría contar con una liga más competitiva y generar mejores condiciones para las futuras selecciones nacionales.

Paolo Guerrero inició su carrera profesional como futbolista en Bayern Munich. Luego jugó en equipo como Hamburgo, Corinthians, Flamengo y Racing. (Foto: AFP)

Inversión y gobernanza

Consultado sobre el financiamiento de la operación, el delantero descartó la participación de otros inversionistas y aseguró que la iniciativa será impulsada directamente por él. “Sí, como Paolo. Veo todo tipo de planes de negocios, veo una oportunidad de adquirir las acreencias de Alianza, pero lo que más me motiva es aportar mi grano de arena para que él fútbol peruano salga adelante”, manifestó.

El jugador también explicó que hace varios años viene desarrollando actividades empresariales e inversiones en distintos sectores. Además, aseguró que ha llevado cursos de gestión deportiva y para dirección técnica, por lo que considera que cuenta con la experiencia necesaria para evaluar una operación de esta naturaleza.

“Creo que mi conocimiento lo puedo poner en práctica en el club de mis amores. Ahora soy jugador, pero el día de mañana seguramente pueda sumar desde algún sector del management”, mencionó.

Asimismo, remarcó que la eventual compra de acreencias no debe confundirse con la administración directa del club, ya que ambos ámbitos responden a estructuras distintas dentro del modelo institucional de Alianza Lima.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una fase preliminar de evaluación financiera y legal. Los resultados del due diligence serán determinantes para definir si la propuesta liderada por el capitán blanquiazul avanza hacia una oferta formal por las acreencias de Alianza Lima.

Paolo Guerrero asegura que este o el próximo año será su último como jugador profesional. Pero no quiere desvincularse del fútbol y menos de Alianza Lima. De concretarse la operación, el delantero pasaría a convertirse en uno de los actores con mayor influencia dentro del proceso de reestructuración financiera del club. Su siguiente partido ya no estaría en la cancha, sino tomando decisiones sobre el futuro del club que ama.