Desde que Paolo Guerrero ingresó a la UCV se evidenció cierto descontento, en distintos frentes. En un principio, denunció amenazas por parte de hinchas del club trujillano, luego se negó a jugar contra la blanquiazul y ahora, poco tiempo después, ya se habla de su salida.

Sin embargo, en el fútbol, se dan diferentes circunstancias que impiden cumplir con los plazos establecidos en los contratos, por lo que es ideal encontrar una manera de solucionarlo sin tanta exposición mediática.

Culminar el contrato afectará a las marcas

Expertos consideran que Paolo Guerrero tiene una meta personal como jugador, que es retirarse y finalizar su carrera en Alianza Lima. Por ello, optó por tramitar una de las cláusulas de terminación anticipada, la cual es aplicada cuando una de las partes quiere resolver el contrato.

Pero, el tema no solo se trata del jugador y el club, sino de las marcas detrás que avalaban el ingreso de Paolo Guerrero y apostaron por su estadía durante una temporada.

Gestión conversó con Daniel Quintana, especializado en derecho deportivo y agente FIFA, para conocer el tema en términos legales. El profesional menciona que este comportamiento es habitual en los deportistas de alto nivel.

Por ello, “es probable que tanto los sponsors, como la UCV hayan previsto al menos la posibilidad de que Paolo salga del club antes del vencimiento del contrato, inclusive por un buen rendimiento”.

Sin embargo, en el caso de no haberse contemplado este escenario, “lo mejor para la UCV es llegar a buenos términos con los patrocinadores porque al final siempre son socios que van de la mano con los proyectos deportivos de los clubes”.

Contrato de Paolo Guerrero y la UCV estaría por llegar a su fin. Foto: UCV

Impacto de la salida de Paolo Guerrero

Reputación comercial de la UCV sí se verá afectada

Hay un antes y un después de la llegada de Paolo Guerrero a la UCV y esto se puede evidenciar en la cantidad de patrocinadores en la camiseta del club; con ello, uno se puede dar cuenta de la magnitud y repercusión que tuvo económica y comercialmente este ingreso.

¿La UCV perdería marcas con la salida de Paolo Guerrero? Francisco Pajuelo explica que esto dependerá del contrato. “Generalmente, los contratos se respetan siempre a nivel patrocinios, pero lo que no se respeta es la renovación. Lo más probable es que no se renueven algunos contratos que se estaban dando por hecho”, advierte.

Mientras que, “al prometer comercialmente algunas situaciones con Paolo o alguna actividad para este torneo y no lo están cumpliendo, el club va a tener que ser mucho más accesible con las cosas que los patrocinadores quieran hacer para darles algún tipo de bonificación extra, como un tipo de disculpas por haber perdido al capitán”, agrega.

La imagen de Paolo Guerrero no se vería tan comprometida, ¿o sí?

Francisco Pajuelo aclara que, si Paolo Guerrero tuviese de 25 a 30 años, con un futuro por delante, esta polémica sí afectaría la imagen que mantiene, pero como no es el caso, el tema no va por ahí.

En cuanto a las marcas que lo respaldan, el experto señala que a lo largo de su carrera, las que se mantienen con él están máximo por dos temporadas.

“Eso es por algo. De repente el jugador es difícil de tratar a nivel comercial, de repente no hay compromiso del jugador a nivel comercial porque no le interesan las marcas, ya tiene dinero, etc. Eso, a nivel de reputación comercial, Paolo sirve como marca, en el sentido de valoración al público, por lo que significa, no porque gracias a él vayan a vender más”, explica.

Haciendo una comparativa con Jefferson Farfán, las marcas consideran que la ‘foquita’ es un activo comercial más potente porque tiene matices para comercializarse, “con él puedes tener una mejor sesión de fotos, puede darte algunos vídeos exclusivos, grabar historias. A Paolo no lo verás haciendo eso, solo en comerciales y como imagen de marca, que vende bien, pero a nivel comercial, no”.

Paolo Guerrero podría dejar la Universidad César Vallejo para unirse a Alianza Lima. Foto: Getty Images

Para Alianza Lima, el ingreso de Paolo Guerrero no trae consigo más marcas, por ahora

El efecto dependerá de las marcas que hayan apostado por Paolo Guerrero.

En el caso de Apuesta Total, se especula que habría invertido mucho capital para que el ‘depredador’ ingrese a la UCV, incluso, pudo haber aceptado pagar parte de su sueldo. Adicional a ello, le habría hecho una contrapropuesta, ya que el jugador tenía un contrato vigente con Betsson.

“Ambas marcas son competencia, entonces estos artilugios pierden efecto cuando Paolo Guerrero firma con Alianza Lima”, considera Pajuelo.

Ahora que Paolo Guerrero ingresará al club blanquiazul, “Apuesta Total no ha elevado quejas amplias a la UCV porque también es patrocinador de Alianza Lima, incluso le conviene porque tienen una mejor exposición que la UCV”.

En el caso de Alianza Lima, se presenta un panorama diferente, ya que no necesitarán juntar sponsors para pagar el sueldo de Paolo Guerrero “porque la negociación es diferente, ya que está rescindiendo su contrato y está a puertas de firmar por un club a mitad de torneo. Ahí no hay mucha capacidad de negociación por parte del jugador ni de los sponsors porque tienen el contrato prefirmado”, indica Pajuelo.

Sin embargo, en el caso de una renovación de contrato para una próxima temporada, Alianza Lima sí debe asegurar la presencia de Paolo Guerrero y tener un mejor margen de negociación con los sponsors el 2025.

¿Qué postura debería tener la UCV?

Daniel Quintana considera que la UCV está actuando bien al llegar a un acuerdo con Paolo Guerrero, sus abogados y sus representantes. De la misma manera, recomiendan actuar con en el entorno comercial, “se debe tratar de dialogar y buscar alternativas, en el caso de no haber previsto este escenario”.

Finalmente, aconseja que “hay que ser un poco realistas de las posibles situaciones y escenarios que se generan en el fútbol actual. Los clubes de fútbol deben realizar contingencias legales al momento de adoptar acuerdos tanto con jugadores como con los sponsors”.

