Alicorp busca potenciar la planta de Inka Crops en San Juan de Lurigancho. (Foto: Inka Chips).
Hace cuatro meses, Alicorp, la multinacional peruana de alimentos y consumo masivo, cerró la adquisición del 60% de acciones de la empresa de snacks Inka Crops. Ahora, los planes para reforzar esta marca empiezan a avanzar. La compañía vinculada con el Grupo Romero acaba de presentar un millonario proyecto para impulsar a Inka Crops, que ya se distribuye en varios mercados del país.

