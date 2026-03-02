De acuerdo con el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del proyecto denominado “Ampliación y mejora tecnológica en el componente de lavado de tubérculos”, presentado al Ministerio de la Producción (Produce), la infraestructura actual de la planta de Inka Crops en San Juan de Lurigancho no cuenta con espacio suficiente para la instalación de nuevos equipos, lo que hace necesaria la ampliación del área auxiliar para sostener el proceso productivo.

En ese contexto, la iniciativa de Alicorp contempla la ampliación del área auxiliar de lavado de tubérculos y la implementación de una mejora tecnológica mediante la instalación de equipos en calidad de respaldo (back up).

El monto de inversión asciende a S/ 4′220,124.27 (incluye IGV) y la vida útil del proyecto ha sido estimada en 30 años, aunque precisan que la cantidad de años está sujeta a cambios que serán comunicados a la autoridad competente.

Alicorp firmó un acuerdo para la adquisición de acciones de Inka Crops y Procesadora Tropial en noviembre de 2025.

Para avanzar hacia la ejecución del proyecto descrito, la compañía presentó la iniciativa ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 9 de marzo de 2026, en el marco del reglamento de Participación Ciudadana para proyectos industriales.

AMPLIACIÓN DE ÁREA EN PLANTA DE INKA CROPS EN SJL

El proyecto presentado por Alicorp se desarrollaría en la planta de Inka Crops, ubicada en la Av. El Santuario N° 1127, urbanización Zárate, distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima.

La ampliación del componente auxiliar “lavado de tubérculos” generará una variación del 233.48% con respecto al área actual. Dicha área modificará los puntos de los límites de la planta industrial.

El área actual fue aprobada mediante Resolución Directoral N.° 426-2024-PRODUCE/DGAAMI, correspondiente a un ITS previo de modificaciones y mejoras tecnológicas.

El cronograma de ejecución del proyecto contempla un plazo estimado de cuatro semanas.

La ampliación de la planta de Inka Crops permitirá mejorar el lavado de papas utilizadas en la elaboración de snacks. (Foto: Omar Lucas).

TRASLADO DE ÁREAS PARA LIBERAR ESPACIO

Previo a la presentación del ITS de Alicorp para la ampliación del componente auxiliar de lavado de tubérculos, Inka Crops S.A. gestionó una propuesta previa vinculada al traslado del laboratorio de materia prima, oficina administrativa, área de control de plagas, servicios higiénicos y vestuarios.

Dicho reordenamiento interno apuntaba a liberar aproximadamente 110 m², espacio que luego pasaría a formar parte de la ampliación del proyecto en evaluación.

La comunicación fue presentada el 16 de diciembre.