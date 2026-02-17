Los negocios B2B y Vitapro de Alicorp vienen recuperándose. (Foto: GEC)
presentó sus resultados financieros anuales ante la , reportando un incremento en sus principales indicadores operativos al cierre de 2025.

Las ventas consolidadas alcanzaron S/ 11,764 millones, lo que representa un crecimiento de 11% respecto al 2024. En tanto, la utilidad bruta ascendió a S/ 3,103 millones, 8% más que el año previo. La compañía atribuyó estos resultados al desempeño de sus operaciones en el mercado local, así como al efecto de las incorporaciones de Refinería del Espino, adquirida en setiembre de 2024, y Jabonería Wilson, que se integró a Alicorp en octubre de 2025.

El EBITDA ajustado sumó S/ 1,777 millones, un aumento de 10% frente al año anterior, impulsado tanto por crecimiento orgánico como por expansión vía adquisiciones.

Por unidades de negocio, el segmento de Consumo Masivo Perú registró una utilidad bruta de S/ 1,518 millones, con un crecimiento de 1% respecto al 2024, mientras que su EBITDA ajustado alcanzó S/ 808 millones. Según Alicorp, el resultado responde a decisiones estratégicas orientadas a fortalecer su posición competitiva, así como al desempeño de categorías como salsas, donde se impulsó el relanzamiento de AlaCena, una de las marcas más sólidas de su portafolio.

Intradevco es una de las marcas del portafolio de Alicorp (Foto: Difusión)
En Consumo Masivo Internacional, la utilidad bruta fue de S/ 223 millones y el EBITDA ajustado de S/ 37 millones. Este segmento incorporó los resultados de Jabonería Wilson desde el último trimestre del año. La operación en Bolivia enfrentó condiciones macroeconómicas adversas, incluidos efectos del tipo de cambio, aunque mantuvo su liderazgo en categorías estratégicas.

El negocio B2B (Alicorp Soluciones) reportó una utilidad bruta de S/ 695 millones, 16% más que en 2024, y un EBITDA ajustado de S/ 428 millones, con un crecimiento de 13%. El resultado se apoyó en el desempeño de categorías como salsas y aceites domésticos.

Por su parte, el negocio de acuicultura (Vitapro) registró una utilidad bruta de S/ 667 millones, lo que representa un incremento de 61% frente al año previo. El EBITDA ajustado alcanzó S/ 515 millones, duplicando el resultado de 2024, en un contexto de recuperación del negocio en los segmentos de camarones y peces.

Resultados del cuarto trimestre

Durante el último trimestre de 2025, la empresa reportó un EBITDA ajustado de S/ 436 millones, 14% por debajo del mismo periodo en 2024. El resultado se dio en un escenario caracterizado por alta competencia en el mercado peruano y un contexto económico desafiante en Bolivia.

Según la empresa, el desempeño responde a su estrategia de crecimiento de largo plazo y a inversiones orientadas a fortalecer su posición en sus principales mercados.

