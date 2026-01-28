Alicorp comunicó al mercado que avanza en la potencial adquisición del negocio de cuidado del hogar de Unilever en Colombia y Ecuador, a través de sus respectivas subsidiarias en ambos países. El anuncio, difundido como Hecho de Importancia ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), marca un movimiento relevante en la estrategia regional de la compañía peruana.

La operación contempla la firma de contratos de compraventa para la adquisición del 100% de los activos del negocio de home care de Unilever Andina Colombia LTDA y Unilever Andina Ecuador S.A., lo que permitiría a Alicorp ampliar su presencia en esta categoría en dos mercados clave de la región andina.

En Colombia, la transacción fue suscrita por Alicorp Colombia S.A.S., mientras que en Ecuador el acuerdo fue firmado por Alicorp Ecuador S.A., ambas empresas subsidiarias del grupo. Se trata de dos operaciones independientes, pero alineadas bajo una misma estrategia de crecimiento regional.

El portafolio de Alicorp incluye varias marcas de limpieza.

Detalles del acuerdo y próximos pasos

De concretarse, la adquisición implicaría la transferencia total de los activos vinculados al negocio de cuidado del hogar de Unilever en ambos países, fortaleciendo el portafolio de Alicorp en una categoría de consumo masivo de alta recurrencia y valor estratégico.

No obstante, el cierre de las transacciones aún está sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de operaciones. Entre ellas, se encuentra la obtención de las autorizaciones regulatorias correspondientes en cada país.

En el caso de Colombia, la operación deberá ser aprobada por la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras que en Ecuador el proceso requiere el visto bueno de la Superintendencia de Competencia Económica, entidades encargadas de evaluar el impacto en la libre competencia.

Alicorp, parte del Grupo Romero, sigue de compras.

Cabe señalar que Alicorp no precisó en el comunicado los montos involucrados en las transacciones ni los plazos estimados para su cierre, solo indicó que la transferencia de los activos se realizará una vez cumplidas todas las condiciones pactadas.

Con este movimiento, Alicorp refuerza su estrategia de expansión y consolidación en la categoría de cuidado del hogar en la región andina, apostando por el crecimiento inorgánico y por la incorporación de activos de una de las principales compañías globales del sector de consumo masivo.