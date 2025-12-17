Moody’s Ratings ratificó la calificación crediticia de Alicorp S.A.A. en Ba1 y revisó su perspectiva de estable a positiva, en reconocimiento a la mejora sostenida de sus métricas crediticias, mayor rentabilidad operativa y una posición de liquidez sólida.

La agencia destacó que el desempeño de la compañía se ha visto respaldado por iniciativas de productividad, una gestión financiera más prudente y un portafolio de negocios más rentable, tras la desinversión del negocio de Crushing (molienda) en noviembre de 2024, operación que redujo la volatilidad del flujo de caja y del capital de trabajo.

De acuerdo con Moody’s, el margen EBITA de Alicorp alcanzó 13,2% en los últimos doce meses, a septiembre de 2025, por encima del promedio observado entre 2022 y 2023, cuando se situaba en 8,4%. Para el período 2026–2028, la calificadora espera que el margen se mantenga alrededor de 12%.

En paralelo, el ratio deuda/EBITDA ajustado por Moody’s se redujo a 2,7 veces, nivel que se mantendría estable en el corto plazo antes de descender hacia 2,5 veces en 2027, apoyado en generación de flujo de caja libre positivo y una política de liquidez conservadora.

La agencia considera que estas métricas se mantendrán por debajo de los umbrales que habilitarían una mejora de calificación, siempre que la compañía sostenga el crecimiento orgánico, una ejecución disciplinada de inversiones y una gestión prudente del endeudamiento.

Alicorp tiene un portafolio muy amplio de productos de consumo masivo

Desempeño por líneas de negocio

En el segmento de Consumo Masivo en Perú e Internacional, que representa el 42% de los ingresos de Alicorp, Moody’s destacó el crecimiento de volúmenes en el mercado local, aunque advirtió una leve presión en márgenes debido a mayores gastos en publicidad y un entorno de consumo aún moderado.

El negocio B2B de Alicorp, que aporta el 27% de los ingresos, mostró un desempeño sólido, impulsado por la categoría de aceites industriales y comestibles, apoyado en menores precios de commodities y la integración de Refinería del Espino.

En tanto, Vitapro (Aquafeed), con el 31% de los ingresos, registró una fuerte recuperación tras dos años débiles, con un aumento de 43% en volúmenes y un crecimiento de 133% del EBITDA interanual, favorecido por mejores condiciones de mercado y eficiencia operativa.

La calificadora prevé que Alicorp mantenga métricas financieras sólidas en los próximos 12 a 18 meses.

Riesgos de Alicorp en algunos países

Pese a la mejora del perfil crediticio, Moody’s advierte que Alicorp mantiene una exposición relevante a economías con menor calificación crediticia, como Bolivia y Ecuador, lo que la expone a volatilidad cambiaria, inflación y riesgos macroeconómicos.

Asimismo, la calificadora señala que la estrategia activa de adquisiciones y desinversiones introduce riesgos de ejecución, aunque reconoce que las transacciones recientes han sido, en conjunto, crediticiamente positivas.

Condiciones para una mejora o rebaja de la calificación

Moody’s señaló que una eventual mejora en la calificación crediticia de Alicorp estará condicionada a la consistencia de sus métricas financieras en el tiempo.

En particular, la agencia indicó que la compañía deberá mantener su ratio de deuda sobre EBITDA por debajo de 3,0 veces, junto con una cobertura de intereses superior a 3,5 veces, como señales de un perfil financiero sólido y sostenible.

Asimismo, la calificadora precisó que otro factor clave para una posible mejora será que el flujo de caja retenido en relación con la deuda neta se ubique de manera sostenida por encima del 20%, lo que reflejaría una adecuada generación interna de recursos y una menor dependencia del endeudamiento.

En sentido contrario, Moody’s advirtió que la perspectiva podría revertirse a estable o incluso derivar en una rebaja de la calificación si se produce un deterioro en los márgenes operativos, un incremento del apalancamiento financiero o un debilitamiento de la posición de liquidez de la empresa.