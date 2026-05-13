13 de mayo del 2011. Hace 15 años

LAS HIPOTECAS SERÁN MÁS CARAS POR ALZA DE TASAS

Los bancos se están financiando con líneas de crédito más caras, lo cual impacta en los préstamos de vivienda, según el HSBC Bank. El 25% de las hipotecas se otorga gracias a los ahorros bancarios que hacen los clientes para pagar su cuota inicial. La desaceleración de los créditos hipotecarios solo duraría dos meses, según Fernando Uehara, gerente de productos empresariales del banco HSBC. Sin embargo, los proyectos inmobiliarios siguen saliendo a buen ritmo.

13 de mayo del 2011. Hace 15 años. Dólar en caída libre, llega a S/. 2.77.

13 de mayo del 2016. Hace 10 años

AFILIADOS A AFP TENDRÁN MÁS OPCIONES PARA ELEGIR PENSIÓN

Compañías aseguradoras lanzarán renta vitalicia en dos tramos y los fondos mutuos introducirán productos de hasta 5 años. Los cambios en el Sistema Privado de Pensiones han obligado a los seguros a ponerse las pilas. Por ejemplo, los afiliados, según su propia expectativa de vida y el fondo acumulado, podrán elegir la pensión que recibirán.

13 de mayo del 2021. Hace 5 años

BOLSA DE VALORES PUEDE CRECER 50% TRAS SALVARSE DE PERDER CATEGORÍA

Se espera un mayor flujo de inversionistas en las próximas semanas luego que MSCI mantuviera a Southern en el índice peruano. El próximo 14 de junio, se prevé que MSCI mantendrá a la bolsa limeña en la categoría de mercado emergente, tal como lo están Chile, Brasil y México. Tal decisión se espera luego del paso dado con la acción de Southern, que aleja el riesgo de que la BVL sea degradada.