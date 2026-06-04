4 de junio del 2021. Hace 5 años

DESDE ABRIL COMPRA Y VENTA DE DÓLARES SUBIÓ A US$ 16,832 MILLONES

Monto diario de las transacciones se incrementó de US$ 486 millones a US$ 583 millones. Personas negociaron en casas de cambio digitales US$ 400 millones, 30% más que en enero y febrero. El sol es la moneda que más se depreció en el mundo desde el 12de abril, según Scotiabank. Ya no solo segmentos A y B son los que se refugian en el dólar, tendencia se extiende a todos los estratos.

4 de junio del 2021. Hace 5 años. Importación de laptops crecerá 50%. En la primera mitad del año llegarán 374 mil unidades impulsadas por las campañas del Día de la Madre y del Padre.

4 de junio del 2021. Hace 5 años

INVERSIÓN Y EL CONSUMO PODRÍAN CAER 4.4% EN 2022 POR PERÚ LIBRE

En caso de que Pedro Castillo ganara las elecciones y aplicara medidas extremas, el PBI caería 0.2% el próximo año. Macroconsult estima que si Keiko Fujimori ganara las elecciones, el PBI crecería 4.7% el próximo año. Consultora esboza tres escenarios para la economía, y en todos ellos en el 2021 el PBI crecería entre 7.4% y 10%. El impacto de las medidas del nuevo Gobierno se comenzará a ver en el 2022. A puertas de la segunda vuelta electoral, la consultora Macroconsult elaboró un informe en el que plantea tres escenarios probables para la economía, dependiendo del resultado que se dé este domingo 6 de junio.

4 de junio del 2021. Hace 5 años

CASTILLO Y KEIKO CIERRAN CAMPAÑA EN MEDIO DE MÁS OFERTAS

Candidato ratifica que convocará a referéndum para cambiar Constitución. Señalan que corrupción será considerado crimen de Estado. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, dio una conferencia de prensa junto a su equipo técnico, como una de sus últimas actividades para el cierre de su campaña de segunda vuelta en la capital.