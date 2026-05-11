La disputa por el pase a la segunda vuelta presidencial en Perú se estrecha. Roberto Sánchez mantiene una ventaja de 14,326 votos sobre Rafael López Aliaga, según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al cierre de esta nota, actualizado el 10 de mayo a las 8:30 p.m., con el 99.627% de actas contabilizadas.

De acuerdo con el conteo oficial de la ONPE, Keiko Fujimori lidera los comicios con 2′867,430 votos, que representan el 17.172% de votos válidos.

Roberto Sánchez se ubica en segundo lugar con 2′003,692 votos (12%), mientras que Rafael López Aliaga alcanza 1′989,366 votos (11.914%).

La diferencia entre ambos candidatos es actualmente de 14,326 votos, cuando todavía queda por resolver el 346 actas enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE), según el portal oficial de resultados de la ONPE actualizado este domingo.

La distancia entre ambos candidatos se ha venido reduciendo en los últimos días. El pasado 7 de mayo a las 5:01 p.m., con el 98.548% de actas contabilizadas, la diferencia era de 22,034 votos, de acuerdo con información previa publicada por la ONPE.

Roberto Sánchez se ubica en segundo lugar con 2′003,692 votos (12%), mientras que Rafael López Aliaga alcanza 1′989,366 votos (11.914%).

LEA TAMBIÉN: Álvaro Henzler renuncia a Transparencia tras admitir potencial conflicto de interés

López Aliaga anuncia que desconocerá resultados

En medio del ajustado conteo, López Aliaga afirmó que desconocerá el resultado electoral si las autoridades no aceptan su pedido de revisar integralmente el proceso.

“La segunda vuelta no puede proclamar lo que es un delito contra la voluntad popular”, declaró el candidato de Renovación Popular durante una reunión con la prensa extranjera acreditada en Perú.

El postulante señaló además que acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad parcial o total del proceso electoral y que recurrirá a organismos internacionales.

Asimismo, reiteró sus denuncias de fraude electoral sin presentar pruebas concluyentes y volvió a solicitar la anulación de las mesas de votación de la serie 900, utilizadas principalmente en zonas alejadas del país, donde su votación fue menor.

Roberto Sánchez se ubica en segundo lugar con 2′003,692 votos (12%), mientras que Rafael López Aliaga alcanza 1′989,366 votos (11.914%). (Fuente: TVPerú)

A la espera de los resultados

Tal como los organismos electorales tenían previsto, el cómputo completo debe concluir en las próximas horas con la expectativa de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la proclamación de los ganadores que acudirán a la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

No obstante, López Aliaga reiteró el sábado que ha sido deliberadamente perjudicado con los problemas logísticos que causaron grandes retrasos en la apertura de colegios el día de las elecciones en Lima, su bastión electoral, pese a que los análisis realizados por misiones de observación como la Asociación Transparencia concluyen que estas afectaciones no influyeron en el resultado final.

El candidato de Renovación Popular amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, con llevarlo a la cárcel si finalmente proclama los resultados, después de que la entidad electoral no haya accedido a su reclamo para convocar comicios complementarios en Lima.

“Señor Burneo, está en sus manos el destino del Perú. Dios le ha puesto esa misión en su vida. Conozco a su familia. Son gente decente. No pase a la gente como el felón, el traidor a la patria. Recapacite», señaló López Aliaga, informó la Agencia EFE.

Al mismo tiempo,desde Huaycán, Sánchez pidió el sábado el respeto al voto del “Perú profundo” ante la inminente proclamación de los resultados de los comicios y el probable ambiente de «caos», que advierte será generado por los perdedores.

Las acciones de la MML

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del 23 de abril, que declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el marco de los comicios 2026.

Previamente, el undécimo Juzgado Constitucional Permanente de Lima, bajo la dirección de la magistrada Silvia Núñez Riva, declinó su competencia para tramitar un recurso judicial de acción de amparo presentado por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tras la declinatoria del juzgado especializado, la Municipalidad de Lima informó mediante un comunicado oficial emitido este miércoles que el proceso ya ha sido derivado a una nueva instancia.