La Asociación Civil Transparencia anunció este viernes la renuncia irrevocable de Álvaro Henzler a la presidencia de la institución, cargo que ejercía desde el 2023, en medio del actual contexto electoral y de cara a la segunda vuelta presidencial.

A través de un comunicado difundido vía redes sociales, la organización indicó que la decisión fue adoptada por el propio Henzler “ante el interés institucional a su continuidad en la presidencia”. En ese sentido, informó que la vicepresidenta del Consejo Directivo, Fabiola León Velarde, asumirá interinamente la conducción de la institución.

Asimismo, Transparencia señaló que convocará a la brevedad elecciones del nuevo Consejo Directivo para el periodo 2026-2028.

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En el pronunciamiento, la asociación agradeció el trabajo y compromiso de Henzler durante su gestión. Según indicó, en ese periodo se fortaleció la observación electoral ciudadana, se amplió la participación de voluntarios a nivel nacional y se impulsaron iniciativas orientadas a promover un voto más informado y una ciudadanía más activa.

La institución también remarcó que sus decisiones, informes y pronunciamientos son elaborados de manera colegiada y sobre la base de evidencia, metodologías verificables e independencia institucional.

“Transparencia continuará cumpliendo su misión de promover la integridad electoral, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia peruana”, señaló la organización en el comunicado.

Comunicado de la Asociación Civil Transparencia. Foto: X.

El motivo de la renuncia

En la carta dirigida a los miembros de la Asamblea de Transparencia, Álvaro Henzler señaló que su salida responde a un “potencial conflicto de interés” relacionado con un servicio brindado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por una organización privada de la que forma parte desde hace más de una década.

Según explicó, dicha organización presentó una propuesta de servicios vinculados a cultura organizacional y alineamiento de equipos para el JNE, la cual resultó adjudicada tras competir con otras ofertas. Henzler admitió que cometió “un error de criterio” al permitir que la propuesta fuera presentada y ejecutada mientras él presidía Transparencia, institución acreditada como observadora electoral.

“Tal servicio al JNE implica una situación de potencial conflicto de interés con nuestra Asociación. Asumo plenamente esa responsabilidad y reitero mis sentidas disculpas por el impacto ocasionado”, indicó en la misiva.

El ahora expresidente de Transparencia sostuvo además que la denuncia pública difundida en un programa televisivo cuestionó su independencia y la de la institución en medio de una “campaña orquestada”. No obstante, aseguró que Transparencia “no ha sido proveedor del JNE” y que las decisiones institucionales se toman de manera colegiada.

Henzler afirmó que su renuncia busca proteger la reputación y unidad de la organización en el actual contexto electoral. “Renuncio porque no quiero convertirme en un pretexto que alimente a aquellos sectores minoritarios, autoritarios y fraudistas que buscan profundizar la desconfianza, el caos y la confrontación en el país”, expresó.