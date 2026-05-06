La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso dar por concluida la Investigación Preliminar n.° 018-2026-JNJ seguida a Piero Alessandro Corvetto Salinas, en su condición de jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y acordó por unanimidad el inicio de un procedimiento disciplinario en su contra por la presunta comisión de una falta grave durante las Elecciones Generales 2026.

La decisión del Pleno del organismo autónomo se sustenta en el Informe n.° 026-2026-GATRP-JNJ, documento en el que se evalúan los hechos materia de investigación y se concluye la pertinencia de avanzar hacia una etapa formal del proceso disciplinario .

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De acuerdo con el pronunciamiento, la conclusión de la investigación preliminar no implica un adelanto de opinión sobre la responsabilidad del investigado, sino que constituye un paso necesario para el esclarecimiento de los hechos dentro de un procedimiento que garantiza el debido proceso y el derecho de defensa.

La JNJ inició proceso disciplinario tras concluir la investigación preliminar contra el exjefe de la ONPE. Foto: Andina.

“Es importante precisar que el actual Pleno no realiza procedimientos disciplinarios “express” o inmediatos a los administrados, por cuanto cautela el respeto constitucional a los derechos fundamentales, otorgándosele a aquel el derecho a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, entre otras garantías", mencionó en su pronunciamiento.

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Con esta medida, la Junta Nacional de Justicia, según indicó, reafirma su rol constitucional de supervisar, evaluar y, de ser el caso, sancionar la conducta de altos funcionarios del sistema de justicia y de los organismos electorales, como la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia e independencia institucional.