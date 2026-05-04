La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que ha recibido un total de 2,664 denuncias presentadas por ciudadanos en el marco de los hechos ocurridos durante la jornada electoral del pasado 12 de abril de 2026. Según el comunicado oficial, estos casos vienen siendo evaluados conforme a los procedimientos establecidos.

“Dichas denuncias son materia de investigación en estricto apego a la Constitución Política del Perú, la ley y los reglamentos que rigen los procedimientos disciplinarios a cargo de esta entidad, garantizándose en todo momento el debido proceso y la objetividad en el análisis de los hechos”, manifestó mediante el comunicado.

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En ese contexto, la JNJ confirmó que continúa en trámite una investigación preliminar contra Piero Alessandro Corvetto Salinas, en su condición de entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Las diligencias están a cargo del miembro instructor designado, en el marco de las competencias constitucionales del organismo.

Comunicado de la JNJ. Foto: X.

Asimismo, el comunicado da cuenta de que el Pleno de la JNJ declaró la nulidad de oficio de un acuerdo previo relacionado con la ratificación de la fiscal Gladys Maruy Fernández Portocarrero. La institución indicó que, tras esta decisión, se dispuso la adopción inmediata de las medidas administrativas correspondientes frente a los funcionarios que resulten responsables.

Finalmente, la JNJ reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento del sistema de justicia. En ese sentido, señaló que comprende la preocupación ciudadana por lo ocurrido en las Elecciones Generales 2026 y reiteró su obligación de actuar en resguardo de los valores democráticos y el debido proceso.