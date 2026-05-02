El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso la realización de una auditoría informática integral al proceso de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 y anunció la incorporación de expertos nacionales e internacionales para reforzar el control técnico del sistema electoral.

La medida busca fortalecer la transparencia, integridad y confiabilidad de los resultados electorales, elevando los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos utilizados en el proceso, indicó el JNE.

En ese marco, cada etapa del procesamiento electoral será validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables, según informó la entidad.

Previamente la ONPE informó que los sistemas electorales ya fueron auditados previamente y cumplen estándares internacionales de seguridad.

LEA TAMBIÉN: JNE condena hechos ocurridos en exteriores del domicilio del presidente de dicho organismo

JNE realizará una auditoría informática integral al proceso electoral de la primera vuelta de 2026. Foto: JNE

Refuerzo técnico con expertos independientes

La auditoría del JNE contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, conformado por profesionales externos que emitirán opiniones técnicas y recomendaciones especializadas.

Asimismo, el JNE impulsará la participación de especialistas nacionales e internacionales mediante mecanismos de cooperación institucional, con el objetivo de garantizar una revisión técnica imparcial y alineada a estándares internacionales.

Como parte de esta estrategia, se ampliará la conformación del Comité incorporando expertos en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas, bajo un enfoque multidisciplinario.

El organismo precisó que la independencia del Comité está garantizada, dado que sus integrantes no mantienen vínculo institucional con el JNE, lo que permitirá criterios objetivos sustentados en evidencia técnica.

Sistemas electorales y auditorías previas

La ONPE informó que los sistemas electorales ya fueron auditados previamente y cumplen estándares internacionales de seguridad. (Foto: ONPE)

En paralelo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que los sistemas informáticos utilizados en las Elecciones Generales 2026 ya habían sido sometidos a una auditoría externa, cuyos resultados evidenciaron un funcionamiento estable y condiciones adecuadas para su uso.

Dicha evaluación, realizada por la empresa M&T International durante 168 días desde noviembre de 2025, analizó aspectos como el comportamiento funcional, la exposición a vulnerabilidades y la calidad del código fuente, bajo estándares internacionales de ciberseguridad.

Asimismo, la ONPE indicó que ha realizado sesiones informativas, simulacros y espacios de monitoreo con organizaciones políticas y observadores, con el objetivo de transparentar el funcionamiento de sus sistemas y permitir el seguimiento de los resultados electorales.

LEA TAMBIÉN: Concejo Metropolitano de Lima aprueba presentación de demanda contra el JNE ante el TC

Seguimiento en próximos procesos electorales

El Comité del JNE continuará brindando acompañamiento técnico durante la segunda vuelta electoral y las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con el objetivo de asegurar procesos auditables y confiables.

Cabe señalar que este grupo fue creado mediante la Resolución N.º 00206-2025-P/JNE, para aportar análisis técnico y jurídico en materia electoral.

Finalmente, el JNE reafirmó que adoptará las medidas necesarias para garantizar que los resultados del proceso electoral sean verificables y confiables para la ciudadanía.