Concejo Metropolitano de Lima da luz verde a demanda ante el TC contra el JNE por elecciones complementarias. Foto: MML.
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Redacción Gestión
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El Concejo Metropolitano de Lima aprobó, por mayoría, autorizar al a interponer, a nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, una demanda de conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional , al considerar que este habría incurrido en una omisión de funciones que afecta atribuciones constitucionales del gobierno local.

La acción legal plantea que el máximo intérprete de la Constitución determine la existencia de un conflicto de competencias entre ambas entidades, a raíz de lo que la municipalidad califica como una vulneración del artículo 31 de la Carta Magna, referido al derecho de los ciudadanos a elegir libremente.

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Como parte del petitorio, la comuna solicita que se declare nulo el en Lima Metropolitana.

Concejo Metropolitano de Lima da luz verde a demanda ante el TC contra el JNE por elecciones complementarias. Foto: MML.
Concejo Metropolitano de Lima da luz verde a demanda ante el TC contra el JNE por elecciones complementarias. Foto: MML.

Asimismo, se pide que el Tribunal Constitucional exhorte al organismo electoral a cumplir con sus funciones en estricto respeto de la Constitución. La autorización del Concejo también faculta al alcalde a gestionar una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos del acuerdo cuestionado.

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En el documento se advierte que la presunta omisión del JNE podría generar impactos en la paz social y el orden público, al propiciar movilizaciones que afectarían actividades económicas como el comercio y el turismo, especialmente en el Centro Histórico de Lima, reconocido como patrimonio cultural.

Durante la sesión, informó además que, en paralelo, presentó una demanda de acción de amparo —a título personal— ante el 11.º Juzgado Constitucional, también contra la decisión del pleno del JNE que descartó la realización de elecciones complementarias.

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