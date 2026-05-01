El alcalde Lima manifestó que se vulneró el derecho al voto de un millón de limeños en los comicios del 12 de abril. (Foto: Andina)
El alcalde Lima manifestó que se vulneró el derecho al voto de un millón de limeños en los comicios del 12 de abril. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima.

Reggiardo lo informó a través de su cuenta en la red social X.

El alcalde Lima manifestó que se vulneró el derecho al voto de un millón de limeños en los comicios del 12 de abril.

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“Cumpliendo con mi palabra, he interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de Lima, una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del JNE, que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima, por cuanto vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños”, expresó Reggiardo.

El alcalde Lima manifestó que se vulneró el derecho al voto de un millón de limeños en los comicios del 12 de abril. Foto: MML
El alcalde Lima manifestó que se vulneró el derecho al voto de un millón de limeños en los comicios del 12 de abril. Foto: MML

Anteriormente, el burgomaestre señaló que en

Entre ellas mencionó la demora injustificada en la instalación y apertura de mesas de sufragio, la no instalación de algunas mesas, la falta de material electoral y la presunta desaparición de actas tanto en el extranjero como en diversos puntos de Lima.

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“Estas circunstancias, independientemente de su naturaleza culposa o dolosa, afectan los principios de transparencia, legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima que deben regir todo proceso electoral”, se lee en su pronunciamiento.

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