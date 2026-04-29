JNE. (Foto: GEC)
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El Gobierno autorizó una transferencia de S/ 17′370,221 a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Dicha transferencia, establecida mediante Decreto Supremo Nº 070-2026-EF, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se realiza con cargo a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Estos recursos no podrán ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

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El decreto lleva la rúbrica del presidente José María Balcázar, y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre.

Dicha votación permitirá elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales de departamentos de toda la república y de la Provincia Constitucional del Callao, así como alcaldes y regidores.

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