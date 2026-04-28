El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar inviable la convocatoria a elecciones complementarias en el marco de las Elecciones Generales de Perú de 2026, tras un análisis técnico y jurídico de las incidencias registradas durante la jornada electoral de abril.

La decisión fue adoptada por unanimidad del pleno, luego de evaluar informes elaborados por sus áreas técnicas, en los que se concluye que no existen fundamentos suficientes —ni jurídicos ni operativos— para realizar una nueva votación.

Limitaciones legales y alcance de la figura

Uno de los principales argumentos del JNE es que las elecciones complementarias no están contempladas para comicios generales, sino únicamente para procesos municipales y en supuestos específicos.

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En ese sentido, el organismo advierte que aplicar esta figura al actual proceso "implicaría una indebida extensión de figuras jurídicas a un ámbito no previsto por el legislador".

Problemas logísticos, pero con medidas correctivas

El análisis reconoce que existieron deficiencias en la organización del proceso, principalmente vinculadas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Entre ellas, destacan retrasos en la entrega de material electoral en 256 locales de votación —prinicipalmente en Lima Sur— y demoras en la instalación de mesas de sufragio.

Pese a ello, el proceso continuó con medidas excepcionales, como la ampliación del horario de votación, lo que permitió garantizar el sufragio de miles de ciudadanos. Según el balance, se instalaron 187 mesas y más de 59,000 electores pudieron emitir su voto gracias a estas disposiciones.

Ausentismo: un fenómeno multicausal

El JNE también abordó el impacto de estas incidencias en la participación electoral. Si bien identificó una relación entre el retraso en la instalación de mesas y el ausentismo, concluyó que su efecto es limitado.

De acuerdo con el análisis estadístico, cada hora de retraso habría incidido en apenas 0.86 puntos porcentuales en la participación , lo que evidencia que el ausentismo responde a múltiples factores y no puede atribuirse exclusivamente a fallas logísticas.

Bajo esta premisa, el organismo descartó que las incidencias registradas justifiquen desconocer los resultados del proceso.

Riesgos para el cronograma y la institucionalidad

Otro elemento clave en la decisión es el principio de preclusión, que rige los procesos electorales y establece que cada etapa es definitiva.

El JNE advirtió que introducir una elección complementaria implicaría alterar el cronograma electoral, considerado inamovible, y podría interferir con hitos clave como la segunda vuelta presidencial y la transferencia de mando.

Además, alertó que una nueva votación se desarrollaría en un contexto distinto, con resultados parciales ya conocidos, lo que podría afectar la igualdad del voto y la libertad de elección de los ciudadanos.

Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Foto: JNE.

Falta de condiciones operativas y de seguridad

En el plano práctico, el organismo también concluyó que no existen condiciones materiales ni de seguridad para organizar una nueva jornada electoral en el corto plazo.

Según el JNE, ello no solo responde a limitaciones en la capacidad operativa del sistema electoral, sino también a la necesidad de garantizar un entorno de paz social que evite conflictos entre actores políticos y ciudadanos.

“Este análisis, no solo debe obedecer a un planteamiento numérico o presupuestal, es más, debe estar amparado en la ley, debe orientarse a poder asegurar condiciones de seguridad para la ciudadanía en su conjunto al amparo del Estado de derecho y salvaguardar la voluntad popular en su conjunto”, se menciona en el acuerdo.

Proceso continúa en curso

Finalmente, el ente electoral precisó que el proceso aún no ha concluido. En esa línea, continuará con la revisión de actas observadas y la resolución de eventuales solicitudes de nulidad, tanto en los Jurados Electorales Especiales como en el pleno del organismo.

El JNE reafirmó que sus decisiones se adoptan conforme al marco constitucional, bajo principios de legalidad, independencia y neutralidad, y dispuso la publicación oficial de la resolución que formaliza la inviabilidad de las elecciones complementarias.