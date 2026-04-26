El candidato a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, indicó que esperará a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) defina el resultado de las elecciones generales antes de decidir si prestará su apoyo a algún candidato en una eventual segunda vuelta.

“No sabemos si apoyaremos (a algún candidato presidencial en segunda vuelta), hay que esperar, hay muchas opciones. La única no es “voy por este”, “voy por aquel”. Hay muchas opciones. Por tanto, esperaremos a lo que el Jurado diga”, señaló a RPP.

Nieto Montesinos evitó pronunciarse sobre qué otras opciones son las que evalúa en caso de no apoyar a ninguna de las dos candidaturas que terminen disputando el balotaje.

“Solamente es necesario pensar un poquito para darse cuenta que hay otras opciones, pero ya, dejémoslo ahí. No me voy a pronunciar hasta que el JNE decida quiénes son los que pasan a la segunda vuelta”, dijo.

Indicó que, por el momento, lo que ha decidido su partido es iniciar desde este miércoles una gira a diferentes regiones del país, empezando este miércoles por Arequipa, para agradecer el respaldo electoral recibido y también para consultar a la ciudadanía sus opiniones sobre el panorama político.

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“Ya es tiempo de que los políticos escuchemos a la gente para formar nuestras propias opiniones. No es que no la tengamos, la tenemos, pero necesitamos escuchar a la gente. Vamos a hablar con la gente de muchas cosas”, afirmó el líder del Partido del Buen Gobierno.

El candidato a la presidencia por el Partido del Buen Gobierno hará una gira a diferentes regiones del país, para consultar a la ciudadanía sus opiniones sobre el panorama político. (Fotos: Paloma del Solar /@photo.gec)

Además, Jorge Nieto resaltó la necesidad de restablecer la confianza de la gente en las instituciones electorales e indicó que insistirán en que se realice una auditoría al sistema de contabilidad de votos. Consideró que ello se podría realizar en una semana y permitiría tener la “certeza de que los votos se cuentan bien”.