Líneas móviles. (Foto: Osiptel)
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Redacción Gestión
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El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó que, al cierre del primer trimestre de 2026, el mercado peruano alcanzó los 39.4 millones de líneas móviles, considerando solo aquellas que cursaron tráfico en los últimos tres meses,

Según la información reportada por las empresas operadoras y publicada en el portal informativo :

  • Claro tiene el 33.35% de participación de mercado,
  • seguido de Bitel con 24.01%,
  • Entel con 22.54%, y
  • Movistar con 19.81%.

En tanto, los operadores móviles virtuales, en conjunto, registran el 0.29% restante.

Cabe señalar que

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Osiptel.
Osiptel.

Crece el número de líneas pospago

En cuanto a la participación por modalidad de contratación, las líneas con renta mensual (que incluyen tanto pospago como control) que cursaron tráfico en los últimos tres meses sumaron 20.59 millones, lo que representó un incremento de 12.37 % respecto al primer trimestre de 2025, cuando se reportaron 18.32 millones de líneas pospago.

En tanto, las líneas bajo la modalidad prepago que registraron tráfico en ese mismo periodo alcanzaron los 18.80 millones, a marzo de 2026.

Esto significa que el mercado está pasando de esquemas prepago hacia modalidades de mayor compromiso comercial, ingresos más estables y mayor consumo de servicios digitales.

Es importante precisar que, al cierre del primer trimestre de 2026, se reportaron 42.19 millones de líneas móviles en servicio a nivel nacional, independientemente de si cursaron tráfico o no.

La información de la presente nota corresponde a la información reportada por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP).

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