Empresas operadoras. (Foto: Osiptel)
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Redacción Gestión
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Las principales empresas operadoras reportaron que la deserción de usuarios en el canal presencial, es decir, quienes acudieron a un centro o punto de atención, pero se retiraron antes de iniciar su trámite, alcanzó el 4.27% a nivel nacional en 2025 (de un total de 12′867,991), lo que representó un resultado inferior al valor del límite máximo esperado de 5 %, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Bitel muestra el mejor desempeño con 0.85%, seguido de Claro (3.78%) y Movistar (4.07%), mientras que Entel registra una deserción de 11.9 %.

En cuanto al tiempo de espera en el canal presencial, solo el 5.53% de atenciones supera los 15 minutos, muy por debajo del límite máximo de 20%. Cabe señalar que, se trata del tiempo espera desde la entrega de la constancia de arribo hasta la atención en ventanilla.

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Estos resultados, que se encuentran disponibles en el , forman parte de los hallazgos detectados por el regulador, en el marco del Reglamento de Calidad de Atención a Usuarios de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones (Resolución n° 333-2023-CD/OSIPTEL), a través del cual se evalúan los indicadores de deserción de la atención presencial, tiempo de espera en atención presencial, corte de la atención telefónica, tiempo de espera telefónica – tramo 1, tiempo de espera telefónica – tramo 2.

¿Problemas en canal telefónico?

A diferencia del canal presencial, el principal foco de oportunidad de mejora se encuentra en la atención telefónica. El 22% de llamadas tarda más de 20 segundos en ser derivada a un asesor humano, superando el límite de 15 %.

Este problema afecta principalmente a los usuarios de Bitel (43.80%), Entel (18.52%) y Movistar (18.07%), mientras que Claro (13.64%) se mantiene dentro del valor límite.

Con respecto a los indicadores de acceso inicial al asesor humano (espera mayor a 40 segundos) representa el 6.27% y de llamadas cortadas por la empresa un 2.13% los cuales están por debajo de los límites máximos.

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