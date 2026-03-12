El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel ) informó que los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones cuentan con derechos fundamentales que deben conocer y requerir su cumplimiento.

Uno de los más importantes es dar de baja o terminar el contrato de su servicio de telefonía móvil o fija, servicio de internet o televisión de paga sin condicionamientos ni explicaciones.

La solicitud de baja solo puede ser presentada por el abonado o titular del servicio y puede gestionarse a través de los canales de atención de la empresa operadora, como presencial, telefónico, aplicativos web o móviles (Mi Movistar, Mi Entel, Mi Claro, Mi Bitel). La empresa está obligada a registrar el pedido y entregar un código o constancia.

Para los casos en que existan inconvenientes o negativa de la empresa, los usuarios pueden acudir al formulario digital “Quiero Salirme” del Osiptel, que facilita la gestión de la baja de manera directa.

Luego de que los usuarios completan los datos requeridos en el formulario, el organismo regulador se pondrá en contacto con ellos para la revisión de sus casos.

Además de la baja del servicio, el Osiptel promueve que los usuarios conozcan y defiendan sus otros nueve derechos esenciales: