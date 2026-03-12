Osiptel. (Foto: Freepik)
Osiptel. (Foto: Freepik)
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel ) informó que los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones cuentan con derechos fundamentales que deben conocer y requerir su cumplimiento.

La solicitud de baja solo puede ser presentada por el abonado o titular del servicio y puede gestionarse a través de los canales de atención de la empresa operadora, como presencial, telefónico, aplicativos web o móviles (Mi Movistar, Mi Entel, Mi Claro, Mi Bitel). La empresa está obligada a registrar el pedido y entregar un código o constancia.

Para los casos en que existan inconvenientes o negativa de la empresa, los usuarios pueden acudir al formulario digital del Osiptel, que facilita la gestión de la baja de manera directa.

Luego de que los usuarios completan los datos requeridos en el formulario, el organismo regulador se pondrá en contacto con ellos para la revisión de sus casos.

Además de la baja del servicio, el Osiptel promueve que los usuarios conozcan y defiendan sus otros nueve derechos esenciales:

  • Elegir libremente el servicio, plan o promoción.
  • Recibir el contrato de servicio.
  • Contar con un servicio ininterrumpido y de calidad.
  • Presentar reclamos y recibir un código de atención.
  • Acceder a información clara, detallada y actualizada.
  • Recibir un recibo de pago detallado.
  • Mantener el mismo número al cambiar de operadora (portabilidad gratuita).
  • Bloquear el equipo y suspender el servicio por pérdida o robo.
  • Suspender temporalmente el servicio.

