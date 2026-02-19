En enero, el promedio ponderado a nivel nacional de todos los indicadores de internet móvil para redes 4G (velocidad de subida y bajada, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura) fue de 79.47%, lo que significó una mejora respecto a al promedio de enero de 2025 (77.09%), informó el Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones (Osiptel).

De acuerdo a la información publicada en el Panel de Monitoreo de Internet Móvil, Entel tuvo el mejor promedio ponderado de todos los indicadores evaluados (80.99%), seguida de Claro (79.93%), Bitel (78.59%) y Movistar (78.02%).

Las regiones Tumbes (83.21%), Callao (81.88%) y Lima (81.09%) tuvieron los mejores rendimientos, mientras que los departamentos con los menores promedios ponderados fueron Cajamarca (77.03%), Huancavelica (77%) y Loreto (72.29%).

Indicador por indicador

En el desagregado por indicadores, en enero, la velocidad de descarga (bajada de archivos, fotos, videos, etc.) para redes 4G promedió 12.78 megabits por segundo (Mbps). De esta manera, los usuarios pudieron conectarse a sus redes sociales, participar en videollamadas, acceder a la banca electrónica, emplear aplicativos, entre otros, en condiciones adecuadas.

En lo que se refiere al tiempo de latencia tuvo un promedio nacional de 54.06 ms (milisegundos). Muchas veces confundida con la velocidad, la latencia hace que el video que reprodujeron los usuarios en el celular o la videollamada a la que se conectaron para clases en línea, fuese recepcionada con mayor o menor retardo.

Respecto al tiempo de cobertura, a nivel nacional, registró un promedio de 92.79%. Es decir, los usuarios estuvieron conectados a una red 4G en este tiempo, lo que significaría una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos en ese periodo en dicha tecnología.

En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos (cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de alguna sesión de datos o que recibamos o enviemos información con retrasos, intermitencia o de manera incompleta, en audio y videoconferencias, por ejemplo), registró un promedio de 0.70% a nivel nacional.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.06 Mbps en el primer mes de 2026.