La velocidad promedio de descarga de internet móvil en el Perú alcanzó los 12.16 megabits por segundo (Mbps) durante julio de 2025, según el Panel de Monitoreo del Internet Móvil del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Esta cifra representa una ligera mejora respecto a junio (12.03 Mbps), reflejando un avance en la calidad del servicio.

En cuanto a la velocidad de subida, el promedio nacional fue de 2.96 Mbps, mientras que la latencia se situó en 54.10 milisegundos (ms). Este último indicador resulta clave para el desempeño en videollamadas o reproducción de videos en línea. A menor retardo, mayor fluidez.

El tiempo de cobertura 4G alcanzó un 92.65% a nivel nacional, lo que significa que los usuarios permanecieron conectados a esta tecnología la mayor parte del tiempo. En tanto, la pérdida de paquetes de datos, que puede generar interrupciones o retrasos en llamadas y videoconferencias, se ubicó en 0.79%.

Ranking de operadores

De acuerdo con el análisis ponderado de todos los indicadores en redes 4G, el ranking de calidad de internet móvil en julio llegó a un promedio nacional de 77.63%. Por operador, el listado quedó así:

Entel: 79.08%

79.08% Claro: 78.28%

78.28% Bitel: 77.37%

77.37% Movistar: 75.19%

Velocidad por regiones

Nueve regiones superaron la media nacional en velocidad de descarga (12.16 Mbps). Tumbes lideró con 13.18 Mbps, seguida de Pasco (12.82 Mbps), Callao (12.57 Mbps), Lima (12.51 Mbps) y Lambayeque (12.42 Mbps).

En el otro extremo, los menores promedios se registraron en Cusco (11.70 Mbps), Loreto (11.63 Mbps) y Huancavelica (11.53 Mbps).

Desempeño por empresa