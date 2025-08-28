Para evitar que los delitos informáticos sigan en aumento y puedas exponerte a personas inescrupulosas que hacen uso indebido de los datos personales para suplantar tu identidad, debes revisar permanentemente la cantidad de líneas móviles que tienes registradas a tu nombre en las empresas operadoras, recomienda el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

¿Pero cómo hacerlo? Para realizar esta consulta, debes ingresar a la herramienta digital Checa tus líneas. Una vez dentro, debes seleccionar tu tipo de documento (DNI, carné de extranjería, pasaporte, RUC o documento legal de identidad válido requerido por la Superintendencia Nacional de Migraciones) y digitar el número.

Luego, debes dar clic en “Consultar”. En seguida, el sistema te mostrará tres columnas: la modalidad de contrato que tienes (prepago, postpago o control), los números telefónicos a tu nombre (con los últimos cuatro dígitos ocultos) y el nombre de la empresa operadora.

Si tras realizar la consulta, descubres que tienes servicios móviles registrados a tu nombre y que no reconoces haber contratado, tienes derecho a presentar un reclamo por contratación no solicitada ante la operadora por sus canales telefónico, presencial, página web o aplicativos.

Esta última deberá emitir una respuesta dentro de 20 días hábiles y notificarte en un plazo no mayor a cinco días hábiles más mediante la dirección física o electrónica (correo electrónico) que hayas indicado al momento del reclamo.

La herramienta también cuenta con el formulario digital Reporta Checa tus líneas, a través del cual puedes registrar tu información en caso no estuvieras de acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta. Tras recibir la información, el Osiptel te informará el procedimiento que debes seguir, según el problema presentado, y realizará las gestiones necesarias con la empresa operadora.

“La huella digital, los nombres y los apellidos son parte de tu información sensible que pueden ser usados por terceros para suplantar tu identidad y generar líneas móviles sin tu consentimiento”, explicó la directora de Atención y Protección del Usuario del Osiptel, Tatiana Piccini. Añadió que si contratas líneas móviles en la calle entregas tu huella digital a un desconocido y corres el riesgo del robo de tu identidad.