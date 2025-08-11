Durante el primer semestre del 2025, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dio 346,036 atenciones a usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones en todo el país, a través de sus canales de atención y acciones de acercamiento, como capacitaciones y jornadas de orientación.

Del total de atenciones solicitadas por los propios usuarios (95.92%), la mayoría se enfocó en el servicio móvil (67.71%, equivalente a 224,737 atenciones). Le siguieron, en menor medida, los servicios de internet fijo (3.93%), servicios empaquetados como dúos o tríos (2.92 %), telefonía fija (1.77%) y televisión por cable (0.55%).

Los principales temas de atención estuvieron relacionados con la consulta de líneas móviles en la herramienta Checa tus líneas (42,196), procedimiento de reclamo (40,352), seguimiento de cuestionamientos de bloqueo (26,136), facturación y cobro (25,343), entre otros.

Canales de atención

El canal telefónico fue el más utilizado por los usuarios para presentar sus consultas o problemas, con 174,021 atenciones (52.43%). En segundo lugar, se ubicaron las atenciones presenciales (22.87%), seguidas por los canales digitales como correo electrónico y formularios web (15.88%) y los monitoreos a centros de atención de las operadoras (5.77%).

Sin contar Lima y Callao (que registraron 189,219 atenciones), las regiones con mayor actividad fueron La Libertad (15,500), Junín (11,424), Cusco (10,280), Arequipa (10,268) y Áncash (9,563).

Por empresas, el 38.38 % (127,378) de atenciones estuvieron relacionadas a Movistar. Le siguieron Entel con 18.60% (61,722), Claro con 14.87% (49,344), Bitel con 8.86% (29,404), entre otros.