Reclamos al Osiptel. (Foto: Difusión)
Reclamos al Osiptel. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Durante el primer semestre del 2025, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones () dio 346,036 atenciones a usuarios de servicios públicos de en todo el país, a través de sus canales de atención y acciones de acercamiento, como capacitaciones y jornadas de orientación.

Del total de atenciones solicitadas por los propios usuarios (95.92%), la mayoría se enfocó en el servicio móvil (67.71%, equivalente a 224,737 atenciones). Le siguieron, en menor medida, los servicios de (3.93%), servicios empaquetados como dúos o tríos (2.92 %), telefonía fija (1.77%) y televisión por cable (0.55%).

Los principales temas de atención estuvieron relacionados con la consulta de líneas móviles en la herramienta Checa tus líneas (42,196), procedimiento de (40,352), seguimiento de cuestionamientos de bloqueo (26,136), facturación y cobro (25,343), entre otros.

LEA TAMBIÉN: Osiptel: ¿Qué operadoras tuvieron mejor portabilidad móvil durante el primer semestre?

Canales de atención

El canal telefónico fue el más utilizado por los usuarios para presentar sus consultas o problemas, con 174,021 atenciones (52.43%). En segundo lugar, se ubicaron las atenciones presenciales (22.87%), seguidas por loscomo correo electrónico y formularios web (15.88%) y los monitoreos a centros de atención de las operadoras (5.77%).

Sin contar Lima y Callao (que registraron 189,219 atenciones), las regiones con mayor actividad fueron La Libertad (15,500), Junín (11,424), Cusco (10,280), Arequipa (10,268) y Áncash (9,563).

Por empresas, el 38.38 % (127,378) de atenciones estuvieron relacionadas a Movistar. Le siguieron Entel con 18.60% (61,722), Claro con 14.87% (49,344), Bitel con 8.86% (29,404), entre otros.

TE PUEDE INTERESAR

Osiptel alista nuevo bloqueo masivo de celulares no registrados: los detalles
Osiptel: robos de celulares disminuyen en los últimos años
Osiptel: ¿Qué es el ciclo de facturación del servicio móvil y por qué es importante conocerlo?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.