Osiptel informó que durante este mes continuará con el bloqueo de equipos móviles no registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), vinculados a personas con historial negativo.

Según el regulador, se bloquearán 390,000 celulares en tres etapas: 130,000 por cada una.

Luis Pacheco, director de Fiscalización e Instrucción del Osiptel, enfatizó que el primer bloqueo se ejecutará este martes 5 de agosto. Para el 19 y 26 del mismo mes están programados los otros dos.

En total, hay más de 1.2 millones de móviles bloqueados por no figurar en la lista blanca. Son nexos a usuarios que reiteradamente han empleado códigos IMEI inválidos o clonados.

El bloqueo se realiza luego que el sistema Renteseg enviara a las operadoras dicha orden al identificar los números de alto riesgo. Las empresas tendrán un plazo de hasta dos días hábiles para enviar a sus abonados el mensaje de texto o SMS informando sobre el bloqueo de estos equipos, que se realizará hasta en dos días hábiles como máximo.

Los usuarios, tras ser notificados, pueden pedir en el establecimiento donde adquirieron el dispositivo que lo registren en la lista blanca. De confirmarse, se lo anotará y validará.

En caso no haya solución en el proveedor, deberán acudir a las sedes de Osiptel para comprobar que no fue comprado de manera ilícita. “Para verificar que el equipo no haya sido alterado, se realizarán diversas validaciones, como constatar la coincidencia del código IMEI físico impreso en el equipo con el IMEI lógico que se muestra en la pantalla del celular al digitar *#06#”, precisaron.