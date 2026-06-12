El exalcalde de Lima y excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anuncio que evalúa volver a postular a la alcaldía de Lima.

Desde una actividad en la zona de Manchay, en Lima, indicó que viene analizando esta posibilidad y que la decisión que tome la dará a conocer la próxima semana.

“Todavía lo voy a anunciar el martes, que es el último día. Estoy decidiendo volver a ser alcalde. Estoy viendo esa alternativa”, señaló López Aliaga.

Cabe recordar que, antes de estas declaraciones, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, afirmó que López Aliaga buscaba regresar a la comuna capitalina como teniente alcalde tras su derrota en las elecciones del pasado 12 de abril.

“Como es sabido, yo soy postulante a la alcaldía de Lima. Y Rafael López Aliaga quiere volver ahora como teniente alcalde. Él va a postular como regidor. Él ya ha hecho público que no va a juramentar como senador, con lo cual el Jurado Nacional de Elecciones llamará al accesitario”, mencionó en una entrevista con el diario La República.