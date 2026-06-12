Rafael López Aliaga evalúa postular a la alcaldía de Lima. Foto: gob.pe
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Redacción Gestión
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anuncio que evalúa volver a postular a la alcaldía de Lima.

Desde una actividad en la zona de Manchay, en Lima,

“Todavía lo voy a anunciar el martes, que es el último día. Estoy decidiendo volver a ser alcalde. Estoy viendo esa alternativa”, señaló López Aliaga.

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Cabe recordar que, antes de estas declaraciones, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, afirmó que López Aliaga buscaba regresar a la comuna capitalina como teniente alcalde tras su derrota en las elecciones del pasado 12 de abril.

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“Como es sabido, yo soy postulante a la alcaldía de Lima. Y Rafael López Aliaga quiere volver ahora como teniente alcalde. Él va a postular como regidor. Él ya ha hecho público que no va a juramentar como senador, con lo cual el Jurado Nacional de Elecciones llamará al accesitario”, mencionó en una entrevista con el diario La República.

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, ya había afirmado que López Aliaga buscaba regresar a la comuna capitalina. | Foto: Pexels
El alcalde de Magdalena, Francis Allison, ya había afirmado que López Aliaga buscaba regresar a la comuna capitalina. | Foto: Pexels

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