El sector gastronómico espera una campaña favorable por el Día del Padre porque prevé que las ventas en los restaurantes alcanzarán un crecimiento de hasta 10 %, en comparación con lo registrado en 2025.

Así lo proyectó Cecilia Chávez, presidenta de Gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). ¿Qué más datos brindó sobre la celebración?

El “mix” de preferencias

En detalle, se espera que las cevicherías lideren la preferencia de los consumidores. En tanto, los chifas y las pollerías se mantendrán como las principales alternativas familiares debido a su capacidad de atención masiva y la demanda de último momento.

Cecilia Chávez también señaló que los restaurantes especializados en parrillas y carnes muestran expectativas favorables debido a la creciente búsqueda de experiencias gastronómicas para compartir en familia.

“Destacan los restaurantes de comida internacional, restaurantes turísticos, y establecimientos de comida rápida, donde cada familia elegirá conforme a sus preferencias y presupuesto”, manifestó.

¿Cómo se festejará el Día del Padre en el Perú? (Foto: GEC)

Gasto por persona y por familia

Para esta campaña, se estima que el gasto promedio por persona en establecimientos tradicionales como cevicherías, chifas y pollerías oscile entre S/55 y S/60. No obstante, en restaurantes de gama media, orientados a experiencias familiares más completas de cuatro integrantes, podría ubicarse entre S/560 y S/920.

La representante gremial explicó que entre los principales factores que dinamizarán el consumo destacan las promociones a través de aplicativos móviles, el incremento de reservas digitales y las experiencias familiares con shows en vivo.

“Respecto a las reservas digitales, estas continuarán ganando importancia dentro del sector, tendencia que se ha fortalecido en los últimos años gracias al crecimiento de plataformas especializadas”, subrayó.

Asimismo, señaló que, para atender la fuerte demanda, los restaurantes vienen reforzando sus inventarios, campañas de marketing digital, servicios de delivery y estrategias promocionales.

Entre las acciones más utilizadas destacan los descuentos mediante aplicativos móviles y tarjetas bancarias, menús especiales, buffets y actividades de entretenimiento dirigidas a las familias.

“Por lo expuesto, observamos que el Día del Padre constituye una de las campañas más importantes para la gastronomía durante el primer semestre del año, junto con el Día de la Madre. Hoy representa un indicador relevante para medir la evolución del consumo familiar y la recuperación de la actividad económica”, concluyó.