Durante noviembre de 2025, la actividad de restaurantes (servicios de comidas y bebidas) mostró un incremento de 4.44%, respecto a similar mes del año anterior, informó el INEI.

En el periodo enero-noviembre de 2025, este sector acumuló un crecimiento de 2.02%, en comparación con similar periodo del año 2024.

Se observó una mayor demanda en establecimientos de comidas rápidas, pollerías, carnes y parrillas, comida internacional, sandwicherías, restaurantes turísticos, restaurantes, chifas, cevicherías, pizzerías y cafeterías-restaurantes, en base a ofertas por aplicativos móviles, incremento de reservas digitales, acondicionamiento de espacios, menú variado, buffet ilimitado y organización de shows en vivo.

También contribuyeron a este comportamiento las actividades organizadas por el “Día de la Salchipapa”, la final de la “Copa Libertadores 2025”, el “Black Friday”, el “Cyber Wow” y la participación en ferias gastronómicas como la “Feria Sanluisina de Cañete” y “Parriland 2025” en Lima, “Marqués Fest” en Tacna y la “III Expo Feria Quillabamba” en Cusco.

El INEI sostuvo que también favoreció a la actividad la liberación de fondos como el retiro de AFP y el desembolso de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Aumentó en 11.80% el servicio de bebidas

Durante noviembre del 2025, el servicio de bebidas se incrementó en 11.80% con relación a noviembre del año 2024, explicado por el buen desempeño de las actividades de cafeterías, bares-restaurantes, bares, juguerías y discotecas, por diversos factores como combinaciones de bebidas artesanales y piqueos, fiestas temáticas, música variada, estrategias publicitarias, ampliación del horario de atención, eventos con artistas y gran concurrencia de turistas.

Concesionarios y suministro de comidas

Las otras actividades de servicio de comidas reportaron una variación de 1.87%, durante noviembre de 2025, respecto a igual mes del año 2024, explicado por el dinamismo de los concesionarios de alimentos, por la ampliación y captación de nuevos contratos con empresas agrícolas, mineras, manufactureras, energéticas, clubes, establecimientos penitenciarios, clínicas, hospitales, financieras, universidades y colegios.

En paralelo, subió el suministro de comidas para contratistas (servicios de alimentación a empresas de transporte), sustentado en los mayores requerimientos de empresas de transporte aéreo y terrestre, así como en el incremento de la frecuencia de viajes nacionales e internacionales, en concordancia con la apertura de nuevos destinos turísticos y el desarrollo de eventos deportivos.

Servicio de catering disminuyó

En noviembre de 2025, el suministro de comidas por encargo (catering) se contrajo en 5.07%, en comparación con noviembre del año 2024, debido a los menores contratos para el servicio de preparación y distribución de alimentos en eventos, así como en la atención de desayunos, almuerzos ejecutivos y eventos empresariales.