Orlando Reátegui, socio fundador del Grupo Bros, destacó que el holding de entretenimiento y servicios cerró el primer semestre de 2025 con un crecimiento del 60% respecto al mismo período del año anterior. “El desempeño fue impulsado por la incorporación de nuevos formatos de restobares y restaurantes inspirados en modelos extranjeros, una tendencia que ha generado alta rotación de clientes”, explicó a Gestión.

Juan Alberto Bravo y Orlando Reátegui, socios fundadores de Grupo Bros.

En sus inicios, la empresa se hizo conocida por la operación de discotecas. Sin embargo, la pandemia obligó a la firma a reinventarse, comenzando con un concepto de mercado gastronómico. En 2023, diversificó su oferta hacia nuevas categorías como restobares y restaurantes.

Actualmente, el Grupo Bros gestiona 10 marcas distribuidas en siete locales propios ubicados en Miraflores, Lince, Punta Hermosa, Boulevard de Asia y Barranco. “Hace poco inauguramos Los Juárez, un restobar de concepto mexicano en Barranco, en el que invertimos cerca de US$ 600,000”, señaló.

A pesar de esta diversificación, las discotecas siguen representando el grueso del negocio (45%), seguidas por los resto bares (35%) y los restaurantes (20%). “El ticket de consumo varía según la marca, pero en promedio está entre S/ 150 y S/ 200. Además, en nuestro restaurante Zerrano, por ejemplo, alrededor del 40% de los clientes son extranjeros, ya que combina gastronomía peruana y española”, explicó el ejecutivo.

Zerrano es un restaurante de cocina peruana con esencia española.

Los tres nuevos conceptos del Grupo Bros: Piano Bar, Party Dinner y Club

En línea con su estrategia de expansión, el holding peruano inaugurará, este agosto, un nuevo local de discoteca en Miraflores que integrará tres marcas: Kova, Zinner y Efforia.

“Esta experiencia combina tres formatos distintos en un solo espacio, con el objetivo de que cada marca pueda dirigirse a un segmento específico y establecer una comunicación más efectiva con su público. Más que una discoteca, será un club de inspiración europea. Es nuestra gran apuesta del año, con una inversión cercana a US$ 1 millón”, afirmó Juan Alberto Bravo, socio fundador del Grupo Bros.

Local Kova en Miraflores.

Para fines de agosto, la compañía proyecta abrir un nuevo restobar con el concepto de piano bar, muy popular en Ciudad de México, Buenos Aires y Madrid. “Se llamará Volver (ya que habrá música de los 80 y 90), estará en Barranco y demandará una inversión de US$ 400,000”, adelantó.

En el ámbito gastronómico, la firma prepara también en San Isidro “Sátiro”, un restaurante de comida nikkei con party dinner (un nuevo concepto que no hay en Lima), que mezcla la experiencia de una cena con un ambiente festivo. “Su inauguración está programada para fines de octubre con una inversión de US$ 1.5 millones porque apunta a un target alto”, detalló.

Piano Bar en Ciudad de México (Foto: Referencial)

LEA TAMBIÉN: La pastelería Alanya debuta en Jockey Plaza y proyecta su tercer restaurante en Lima este 2025

La estrategía de Grupo Bros para expandirse en las categorías de hospitality

El grupo evalúa dos proyectos adicionales que podrían concretarse en verano o abril de 2026, incluyendo su incursión en el rubro cafetería. “Nuestro objetivo es expandirnos en todas las categorías de hospitality y servicios, tanto en provincias como en el extranjero”, indicó.

En ese sentido, la compañía tiene propuestas para iniciar operaciones en Chile, Estados Unidos y España, aunque por el momento se concentra en consolidar su presencia en Lima. “Es probable que en 2026 o 2027 abramos una filial en España o EE.UU.”, adelantó el ejecutivo.

Paralelamente, el Grupo Bros participa en licitaciones para establecer futuros locales que podrían estar en hoteles o centros comerciales de la capital. Actualmente, algunas de sus marcas ya operan en espacios como el Boulevard de Asia y KM40.

De cara al cierre de 2025, la empresa proyecta alcanzar 15 marcas en 10 sedes en Lima. “Esperamos crecer un 80% en ventas, impulsados por la apertura de tres nuevos locales este año”, estimaron los socios fundadores.

Dato.

Portafolio. Las marcas del Grupo Bros en el sector de entretenimiento y servicios incluyen: Brisza, Palmeira, Amarea, Jarango, La Quinta, Qiu, Fiera Salvaje, Los Juárez, Hípico y Zerrano.