La empresa, inicialmente enfocada en discotecas, se reinventó durante la pandemia con un mercado gastronómico y en 2023 amplió su oferta a restobares y restaurantes (Foto: Los Juarez / Grupo Bros).
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Un holding peruano de entretenimiento y servicios que este 2025 cumple 10 años en el mercado, avanza con una agresiva estrategia de expansión que combina innovación en formatos, diversificación de categorías y nuevas aperturas en ubicaciones clave de Lima. Tras reinventarse durante la pandemia, la compañía ha consolidado un portafolio que abarca desde discotecas y restobares hasta propuestas gastronómicas de alto perfil, mientras prepara el lanzamiento de conceptos inéditos en el mercado local y mantiene en agenda planes de internacionalización.

