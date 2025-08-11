Visita a tiendas en malls y puerta a calle habrían seguido una tendencia negativa en julio. (Fuente: Perú Retail).
Visita a tiendas en malls y puerta a calle habrían seguido una tendencia negativa en julio. (Fuente: Perú Retail).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Para el sector retail, las Fiestas Patrias en julio representan la segunda campaña más importante del año, solo por detrás de la temporada navideña. Desde la Cámara de Comercio de Lima (CCL), habían estimado que las ventas en ese mes se incrementarían entre 5% y 8% hasta S/ 4,600 millones. Sin embargo, el dinamismo solo en tiendas físicas no habría seguido el mismo ritmo de expansión por una serie de factores, según el estudio de visitas a tiendas en malls y puerta a calle, de Poken Perú Retail. ¿La tendencia continuaría?

TE PUEDE INTERESAR

Ventas en sector retail al alza en segundo semestre: eventos y campañas que lo impulsarán
El norte del Perú con nuevos espacios comerciales: el plan de SUMA Strip Mall
Fiestas Patrias: ¿Cuánto invertirán los peruanos en viajes, ocio y reuniones familiares?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.