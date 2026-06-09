La minera canadiense Titiminas Silver inició un programa de perforación en su proyecto polimetálico Madre Sierra, ubicado en el distrito de Ricrán, provincia de Jauja en la región Junín, como parte de su estrategia para avanzar hacia una primera estimación de recursos minerales bajo el estándar canadiense NI 43-101 entre el segundo y tercer trimestre de 2027.

La campaña comprende dos programas que se desarrollarán de manera simultánea. La primera consiste en una perforación subterránea por 4,000 metros, mientras que la segunda contempla 15,500 metros de perforación diamantina HQ orientada a evaluar tres zonas objetivo: Madre Sierra, Madre Sierra Norte y Titiminas CRD.

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La campaña buscará profundizar el conocimiento geológico de un corredor mineralizado de aproximadamente cinco kilómetros en la zona, donde la empresa ha identificado distintas zonas con potencial de plata y otros metales que ahora serán evaluadas mediante perforación.

“Los programas están diseñados para proporcionar una primera estimación de recursos y encaminarnos firmemente hacia una decisión final de inversión para finales de 2027. Tenemos el contratista idóneo, las relaciones adecuadas con la comunidad y un sistema mineral con múltiples objetivos”, afirmó Luis Goyzueta, presidente y director ejecutivo de Titiminas Silver.

Titiminas prevé que los resultados de la campaña de perforación contribuyan a futuras evaluaciones económicas y al avance del proyecto en Junín. (Foto: difusión).

Antecedentes de Madre Sierra

El inicio de la perforación en el proyecto Madre Sierra se produce pocos meses después de que la empresa reorganizara la estructura de propiedad de dicho yacimiento. Como informamos con anterioridad, Titiminas transfirió las concesiones mineras del proyecto a una nueva subsidiaria denominada Madre Sierra Metals Perú, con el objetivo de facilitar el desarrollo futuro del activo y mantener abierta la posibilidad de incorporar socios estratégicos o financiamiento para etapas posteriores.

Posteriormente, en mayo, la minera reportó la ampliación de su zona mineralizada en Junín tras identificar nuevas áreas con presencia de plata, plomo y zinc. Entre ellas destacó el objetivo Titiminas CRD, donde confirmó continuidad de mineralización y más de un kilómetro de labores subterráneas históricas.

La empresa también informó en ese momento sobre resultados de muestreo que reforzaron el potencial de Madre Sierra Norte, una zona ubicada dentro del corredor mineralizado del proyecto y que ahora forma parte de los objetivos de la campaña de perforación recién iniciada.