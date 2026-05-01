La minera canadiense Titiminas Silver Inc. informó avances en su proyecto Madre Sierra (junín), donde confirmó la presencia de concentraciones importantes de plata, plomo y zinc en el yacimiento Titiminas CRD. Según la empresa, se trata de una zona mineralizada con alto contenido de estos metales, que ya cuenta con más de 500 metros de galerías (túneles) subterráneas construidas en exploraciones anteriores.

En detalle, las muestras tomadas en la superficie y dentro de las galerías subterráneas confirmaron que la mineralización (presencia de metales) se mantiene de forma continua en esta zona. Además, se encontraron tramos con concentraciones altas de metales, por lo que el área será incluida en el programa de perforación que la compañía tiene previsto realizar.

También se está evaluando su posible integración a un futuro proyecto de explotación minera junto con Madre Sierra.

Titiminas Silver Inc. es una empresa desarrolladora de plata centrada en Perú, que impulsa la mina Madre Sierra, de alta ley y con historial de producción, ubicada en el distrito de Ricran, provincia de Jauja, región de Junín, en el centro del Perú.

LEA TAMBIÉN: Chinalco recibe luz verde para expandir producción en Toromocho con millonaria inversión

Titiminas Silver amplía zona mineralizada a 5 km en Madre Sierra

De manera paralela, la minera reportó el hallazgo de una nueva zona con presencia de plata, cobre y oro en el sector llamado Madre Sierra Norte, ubicado al norte del proyecto principal. Este nuevo sistema de mineralización puede observarse tanto en la superficie como en antiguas galerías subterráneas, y está formado por varias zonas donde se concentran estos metales.

Titiminas Silver indicó que estos dos hallazgos, junto con otro sector identificado en Janchiscocha, forman una franja continua con presencia de minerales de aproximadamente 5 kilómetros. Esto refuerza la idea de que todo el sistema estaría conectado y que, en zonas más profundas, podría existir un gran depósito de cobre y molibdeno.

Los resultados serán incorporados a su programa de exploración y perforación en curso, enfocado en la delimitación del potencial económico del distrito minero.

“Contamos con una cartera de proyectos con múltiples objetivos que respaldará un sólido programa de perforación para la delimitación de recursos y generará noticias relevantes para los accionistas en los próximos trimestres”, dijo Helmut Herrera, vicepresidente de Exploración de Titiminas Silver Inc.

Titiminas Silver extiende acuerdo en Madre Sierra hasta 2032

Hace unos días, la minera canadiense informó que extendió hasta 2032 su acuerdo con la comunidad de Yauli, en Junín, lo que permitirá dar continuidad a las actividades en su proyecto de plata Madre Sierra.

El acuerdo de acceso a superficie fue aprobado por un periodo de seis años, lo que otorga mayor previsibilidad para el desarrollo del proyecto en su actual etapa de exploración.

“El trabajo que hemos realizado en los últimos cuatro meses sienta las bases para convertir a Madre Sierra de un concepto prometedor en un proyecto viable. Obtuvimos el acuerdo de acceso a la superficie más extenso otorgado por la comunidad de Yauli en la historia reciente, completamos la rehabilitación del Nivel 4365 e instalamos la infraestructura hídrica necesaria para la perforación”, señaló Luis Goyzueta, presidente y CEO de Titiminas Silver.

LEA TAMBIÉN: Southern Perú asegura que Tía María no altera su plan y proyecta su primer cátodo en 2027