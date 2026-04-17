La minera canadiense Panoro Minerals anunció el inicio del programa de perforación 2026 en su proyecto Cotabambas, ubicado en la región de Apurímac, en el sur del Perú. La compañía, enfocada en la exploración de cobre, oro y plata, busca avanzar en uno de sus principales activos dentro del territorio peruano.

Este programa cuenta con financiamiento completo, lo que refleja la confianza de la empresa en el potencial geológico del país. La inversión permitirá continuar con los trabajos de exploración y fortalecer la base de recursos minerales del proyecto, considerado estratégico dentro del portafolio de la compañía.

El objetivo principal de la campaña es ampliar y mejorar la identificación de mineralización de alta ley. Con esta estrategia, Panoro apunta a desarrollar un proyecto más eficiente en términos de capital y con un periodo de recuperación de inversión más corto, manteniendo al mismo tiempo opciones de crecimiento a largo plazo.

El objetivo principal es expandir y mejorar la mineralización de cobre, oro y plata de alta ley. (Foto referencial: Andina)

Desarrollo del proyecto Cotabambas

El plan contempla un total de 15,000 metros de perforación diamantina, distribuidos en distintas zonas del proyecto. En una primera etapa, se ejecutarán 5,000 metros en el Pozo Sur, con el fin de expandir la mineralización existente y aumentar los recursos en esta área.

Asimismo, se realizarán otros 5,000 metros de perforación en el Pozo Norte, con el propósito de mejorar la clasificación de los recursos minerales. Esta fase busca elevarlos de categorías inferidas o indicadas a medidas, lo que incrementa la certeza geológica y el valor del proyecto.

El programa también incluye 5,000 metros adicionales de perforación exploratoria en los denominados Objetivo 7 y Objetivo 13. Estas zonas, ubicadas entre uno y tres kilómetros de los límites actuales, serán evaluadas para determinar su potencial de expansión y la presencia de mineralización de alta ley.

Los trabajos comenzarán en el Pozo Sur con una primera fase de 5.000 metros de perforación. (Foto referencial: Andina)

Uno de los focos principales del trabajo es la zona conocida como South Pit o Mina Sur, donde ya se han identificado intersecciones de alta ley con buena continuidad. Las nuevas perforaciones buscarán ampliar esta área tanto en profundidad como lateralmente, lo que podría incrementar significativamente los recursos disponibles.

En conjunto, el desarrollo del proyecto Cotabambas refuerza el posicionamiento del Perú como un actor clave en la producción mundial de minerales. Con recursos estimados que superan los 1,000 millones de toneladas, este tipo de iniciativas impulsa la inversión extranjera y proyecta un impacto económico relevante en regiones como Apurímac.