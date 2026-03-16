La estrategia de Panoro consiste en priorizar las zonas con mayor concentración de mineral dentro del yacimiento. (Foto: Panoro Minerals).
La estrategia de Panoro consiste en priorizar las zonas con mayor concentración de mineral dentro del yacimiento. (Foto: Panoro Minerals).
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Redacción Gestión
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La minera canadiense La compañía presentó su “estrategia de alta ley” que prioriza las zonas con “mayor concentración de mineral” con el objetivo de diseñar una operación minera eficiente en capital, con menores tiempos de recuperación de la inversión y un desarrollo gradual que preserve el potencial de crecimiento del proyecto.

El plan contempla el desarrollo de una mina a cielo abierto junto con un esquema de procesamiento optimizado para aprovechar los sectores de mayor ley dentro del yacimiento.

De esa manera, busca reducir la huella del proyecto y , un aspecto clave para impulsar su desarrollo en el contexto del sector minero peruano.

Programa de perforación en Cotabambas

Como parte de la referida estrategia, Panoro ejecutará durante 2026 un programa de exploración que contempla aproximadamente 15,000 metros de perforación. , así como a mejorar la clasificación de los recursos minerales dentro del proyecto.

Panoro busca optimizar el procesamiento del mineral enfocándose en las áreas de mayor ley de mineral. (Foto referencial: Andina).
Panoro busca optimizar el procesamiento del mineral enfocándose en las áreas de mayor ley de mineral. (Foto referencial: Andina).
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El presidente y director ejecutivo de Panoro Minerals, Luquman Shaheen, señaló que . Según explicó, factores como la relación de desmonte favorable y la metalurgia sencilla del depósito contribuyen a mejorar el potencial económico de Cotabambas.

De acuerdo con la empresa, el componente de alta ley del recurso actual incluye alrededor de 129 millones de toneladas en categoría indicada, con leyes promedio de 0.70% de cobre, 0.44 gramos por tonelada de oro y 4.12 gramos por tonelada de plata. A ese volumen se suman otros 93.1 millones de toneladas en la categoría inferida con leyes de 0.59% de cobre, 0.41 gramos por tonelada de oro y 5.31 gramos por tonelada de plata.

El objetivo de Panoro es mejorar la calidad y clasificación de los recursos minerales. (Foto referencial: Andina).
El objetivo de Panoro es mejorar la calidad y clasificación de los recursos minerales. (Foto referencial: Andina).
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Las etapas del programa de perforación en Cotabambas

El programa de perforación previsto para 2026 en Cotabambas se dividirá en tres etapas. La primera contempla unos 5,000 metros de perforación de relleno en el sector denominado Pozo Norte, con el objetivo de reclasificar recursos adicionales de alta ley hacia la categoría indicada.

La segunda fase incluye otros 5,000 metros de perforación de extensión en el Pozo Sur, dirigidos a ampliar la zona mineralizada hacia el sur del depósito. Finalmente, el plan contempla 5,000 metros adicionales de perforación exploratoria en los objetivos Tamburo y Chaupec, donde se han identificado indicios de mineralización de tipo pórfido y skarn.

La compañía considera que la calidad del recurso, junto con la infraestructura minera existente en el sur del Perú, posiciona al proyecto Cotabambas como un potencial actor dentro del cinturón cuprífero de esta zona del país. En ese contexto, Panoro busca avanzar en la definición de un proyecto que pueda integrarse al clúster de cobre del sur peruano.

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