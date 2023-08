La compañía minera Panoro informó haber recibido un total de 898,000 dólares canadienses en pagos por la venta de los proyectos de cobre y molibdeno Antilla y de oro Cochasayhuas, ambos en Apurímac. En diciembre del 2021, la empresa reportó el cierre de la venta de Antilla a Heeney Capital Acquisition Company Inc. (hoy Calisto Cobre Resources Corp.)

En virtud de acuerdo por Antilla, la compañía recibió un primer pago de US$ 7.3 millones anteriormente; y el plazo para el segundo pago de US$ 2.1 millones se extendió hasta marzo de 2024. Tras esta modificación, recibió un pago inmediato de US$ 226,380 (300,000 dólares canadienses), quedando un saldo de US$ 1.85 millones.

LEA TAMBIÉN: Panoro Minerals suscribe cinco acuerdos con mineras para venta de proyecto Cotabambas

De otro lado, Panoro también anunció la culminación de la venta del proyecto de Cochasayhuas por 598,000 dólares canadienses (US$ 460,000) a una empresa minera peruana privada. Así, completó los mencionados 898,000 dólares canadienses.

Además, la empresa prevé recibir 325,000 dólares canadienses (US$ 250,000) en septiembre de 2023 como parte del acuerdo de suministro futuro de metales preciosos con Wheaton Precious Metals International, con respecto al proyecto de oro y plata Cotabambas (Apurímac).

“Estimamos que las transacciones completadas, incluidos los pagos anunciados en este documento, generarán 10.7 millones de dólares canadienses durante los próximos 24 meses”, conentó Luquman Shaheen, CEO de Panoro Minerals.

Los proyectos de Panoro

Panoro está avanzando en su proyecto de Cotabambas y tiene el objetivo de completar un estudio de prefactibilidad este año, enfocado en delinear el potencial de crecimiento de los recursos y optimizar las recuperaciones metalúrgicas.

Cotabambas, considerado uno de los 65 principales proyectos de cobre para una potencial adquisición por las grandes mineras, registra casi 500 millones de toneladas con 0.5% de cobre equivalente. En su futura operación, se estima una producción de 80,000 toneladas diarias de concentrado de cobre con subcontenido de oro y plata.

LEA TAMBIÉN: Panoro Minerals actualizará estimación de recursos de su proyecto Cotabambas en dos meses

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.