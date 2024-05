Andrés Artunduaga, CEO y fundador de EALA, detalló a Gestión que su interés por Perú se basa en el crecimiento que viene teniendo el arribo de jóvenes, del sector socio económico A principalmente, que tras concluir el colegio buscan continuar su formación académica (pregrado) en universidades norteamericanas.

Dado que, según estadísticas de opendoors -patrocinada por el gobierno de Estados Unidos- el arribo de estudiantes extranjeros de Perú para estudios de pregrado repuntó 28.53% comparando el año académico 2022-2023 con 2021-2022.“Queremos ser agresivos en el mercado peruano. Si bien estamos en 19 países latinoamericanos, el 80% de nuestros estudiantes son de Ecuador, Colombia y Argentina. Apostamos a que Perú se convierta en el mercado más fuerte (con mayor número de estudiantes) en tres años”, comentó.

Así, la meta trazada es colocar entre 200 a 250 estudiantes peruanos en universidades norteamericanas, desplegadas en 25 estados, con más de 1,000 programas de estudios entre 2024 y 2026. El experto consideró que, si el auge continúa, la demanda de jóvenes peruanos por estudiar en EE.UU. avanzará por encima de 50% en tres años a nivel global.

“En los últimos 10 años la tendencia ha sido de crecimiento, según las cifras de opendoors, pasando del arribo a Estados Unidos de 1,083 alumnos peruanos por año en 2013 a 2,456 en 2023, lo que da un incremento de 127%. El promedio anual de crecimiento de ese periodo fue de 9%. En ese ritmo de crecimiento, deberá pasar de 2,456 alumnos en el 2023 a 3,735 alumnos en el 2026, lo que significa un incremento del 52% al final de dicho periodo”, comentó.

Artunduaga indicó que no cobra a los estudiantes por el servicio de reclutamiento, por el contrario, este es gratuito. “Trabajamos directamente con las universidades como una oficina de admisión anexo que opera en castellano. Generar medio millón de dólares por ingresos implicará a la vez que podamos gestionar becas por US$ 2.5 millones para estudiantes peruanos en tres años”, argumentó.

Lo que sí destacó es que estudiar en Estados Unidos demanda de presupuesto. Si bien este varía, el experto consideró que se necesita como mínimo de US$ 15,000 al año si se aplica a una beca. Este costo incluye colegiatura, matrícula, hospedaje, alimentación, libros, seguro médico y útiles. “El costo depende de la universidad, en nuestro caso, representamos a casas de estudios cuyo costo varía, algunas cobran US$ 20,000 al año; otras US$ 30,000 e incluso US$ 70,000 al año. Hay una oferta variada”, explicó.

En ese contexto, indicó que un porcentaje de estudiantes que van a EE.UU. lo hacen porque su costo es más asequible que Perú, tomando en cuenta que están ofreciéndose un mayor número de becas, a lo que se suma que el proceso de admisión es sencillo.

Perfil de estudiante y carreras demandadas

Artunduaga reconoció que son los estudiantes de colegios privados de sector socioeconómico A que están apostando, en mayor medida, por continuar su educación en Estados Unidos. No solo porque cuentan con el respaldo económico, sino también con el conocimiento del idioma y el visado para ingresar a este país. “A un estudiante que no haya ingresado con anterioridad a USA es más complicado que le otorguen una visa de estudiante”, señaló.

Entre los Estados más demandos por peruanos se encuentra el sur de Florida; además de Texas que ofrece muchos beneficios; Misuri y Nueva York. “La mayor cantidad de peruanos que reclutamos es para la universidad privada Nova Southeastern University de Fort Lauderdale por su facultad de medicina, así como Florida International University que es una universidad pública ”, subrayó.

Entre las carreras más requeridas, en tanto, se encuentran: ingeniería de software; ciberseguridad; medicina; arquitecturas y diversas ingenierías.

Clave

Ferias: EALA está participando en ferias escolares organizados por colegios A/B para informar a los jovenes sobre las oportunidades de estudiar en EE.UU. Este año se espera llevar a EE.UU. a 100 estudiantes peruanos.

