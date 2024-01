Hasta junio de 2023, se reportaron más de 600 millones de ciberataques en el país, según Fortinet . Ello hace de la ciberseguridad una de las carreras tecnológicas más demandadas en el mercado laboral, ya que existe un déficit de ingenieros en ciberseguridad en las empresas, ¿por qué? la sofisticación de los “ hackers ” cada vez es más grande.

De acuerdo a un reporte de Michael Page, existe una brecha entre la oferta y la demanda de perfiles de ciberseguridad es de 3.4 millones de expertos.

“A finales del 2023, la demanda de profesionales de seguridad y ciberseguridad aumentaron en casi 27% en las empresas”, afirmó a Gestión, Daniela Venero, associate manager Technology de Michael Page.

Al respecto, comentó que las razones de dicho interés de las empresas por estos profesionales de ciberseguridad es la vulnerabilidad de los ataques cibernéticos y las nuevas normativas que imparten los gobiernos en materia de seguridad.

¿Cuál es la oferta académica de la carrera de ciberseguridad?

La mayoría de egresados de carreras tradicionales no tienen habilidades específicas que les permita competir en el mercado laboral. En cambio, las “carreras con futuro” como la ciberseguridad forman habilidades transversales.

“La ciberseguridad apunta al pensamiento crítico y a la gestión de la comunicación a todo nivel, ya que esta carrera demanda el constante aprendizaje así como anticiparse a todo lo que puede ocurrir en el mundo de las ciberamenazas ” , explicó a Gestión, Ana María Soldevilla, directora general de la Universidad Privada Peruanos Alemana (UPAL).

Asimismo, añadió que en dicha carrera también se trabajan las habilidades duras o técnicas como la capacidad de análisis y síntesis de la información, el dominio de la tecnología, la aplicación de las matemáticas y la lógica para la solución de problemas.

Sin embargo, lo más interesante de dicha carrera tecnológica —según Soldevilla—es que se puede trabajar como ingeniero de ciberseguridad estando en los últimos ciclos de la carrera ¿cómo? por medio de las certificaciones progresivas.

“Las certificaciones son las especializaciones que necesitan las empresas como la programación y algoritmos, base de datos y cloud computing, IA y machine learning , entre otros” , remarcó la directora general de UPAL.

Respecto a la modalidad de estudio de esta carrera aseguró que existe una flexibilidad—así como toda carrera enfocada a la tecnología—para estudiar de manera híbrida o remota. “ El 70% de los cursos son virtuales y el 30% son presenciales ”, ccontó Soldevilla.

También resaltó que algunos estudiantes que egresan como ingenieros de sistemas o de software buscan especializarse como ingenieros de ciberseguridad.

Por otro lado, mencionó que la duración de la carrera son cinco años y el costo en promedio está entre S/ 900 y S/ 1,500 mensuales; sin embargo, va depender si el alumno cuenta con una beca de estudio u otro beneficio.

¿Es posible pagar la mitad de la pensión estudiando una carrera tecnológica?

Si bien el costo de estudiar una carrera tecnológica como la ciberseguridad es alta para jóvenes con bajos recursos, existen nuevas oportunidades, más allá de las becas y créditos bancarios.

Luis Miranda, CEO de Komodo, startup que otorga crédito educativo, contó a Gestión que ya es posible financiar a los estudiantes universitarios para que culminen su carrera pagando la mitad de su pensión durante 10 meses.

“Si el estudiante pagaba por mes S/ 1,000 la pensión, este financiamiento permite fraccionar el pago de las cinco cuotas mensuales en 10, con lo cual reduce el pago hasta la mitad, que son S/ 500″, contó el CEO de Komodo.

“Es un sistema de financiamiento comprensivo diseñado para el estudio de educación superior en pregrado”, añadió.

Pero, ¿cuáles son los requisitos para obtener dicho financiamiento? Miranda explicó que va depender de la universidad que acepta apoyar con el descuento o subsidio de los intereses.

Sin embargo, reiteró que busca tener más alianzas con universidades, ya que hasta el momento los estudiantes que reciben o han recibido dicho financiamiento proviene de la UTEC , UPC, Ucal, Universidad de Piura, Universidad Antonio de Ruiz de Montoya, entre otros.

Cabe mencionar que la UTEC y la UPC también cuentan con carreras de ingeniería de ciberseguridad.

¿Cuál es la oferta laboral para los profesionales de ciberseguridad?

Los egresados de ciberseguridad se pueden desempeñar como analista de datos, arquitectos de sistemas de seguridad, forense informático, incluso ser un “hacker” pero de los buenos: un “ hacker ético ”.

Y una manera para comprobarlo es su lucha contra el robo informático conocido como “phishing ”.

“ El ingeniero de ciberseguridad protege el activo más importante que tienen las empresas y es su información”, resaltó Soldevilla.

Para Daniela Venero, ejecutiva de Michael Page , los puestos de ciberseguridad más solicitados en las empresas son los oficiales de seguridad cibernética (CISO) y el de seguridad de la información (ISO).

Cabe resaltar, que el puesto de oficial de ciberseguridad es la tercera con más demanda en el campo tecnológico , solo por detrás del arquitecto de soluciones e ingeniero de software , según estudio de remuneración Perú 2024 de Michael Page.

¿Qué sectores demandan más profesionales de ciberseguridad?

De acuerdo a la ejecutiva de Michael Page, los sectores con más demanda de profesionales de ciberseguridad son el sector financiero y banca, que incluye a los pagos digitales y/o fintech . “Son el principal foco de los ciberataques”, Daniela Venero.

En esa línea, destacó que las empresas de retail y consumo masivo , que velan por el acceso a la información, ya están empezando a buscar a dichos profesionales.

También, en ese “mapeo de sectores” se encuentran las consultoras tecnológicas que brindan sus servicios a empresas de todo el mundo en ciberseguridad.

¿Cuánto gana en promedio el profesional de ciberseguridad?

La directora general de UPAL contó que los profesionales de ciberseguridad son uno de los mejores pagados en Perú. “El promedio de pago en el Perú son S/ 70,000 anuales, es decir, se puede ganar entre S/ 5,000 y S/ 6,000 mensual” , detalló Ana Maria Soldevilla.

Por su parte, Daniela Venero, ejecutiva de Michael Page , resaltó que dichos profesionales pueden trabajar de manera remota, ya que el 90% de empresas solicitan un trabajo híbrido y el 10% remoto.

En ese sentido, le otorga sustento a lo que indico Soldevilla, ya que destacó que se puede trabajar desde Perú para México ganando hasta S/ 10,000 mensuales . “México es el segundo país de Latinoamérica con más ciberataques”, aseguró la directora de UPAL.

Sin embargo, para la ejecutiva de Page, el salario de un profesional de ciberseguridad va a depender del tamaño y poder de negociación de la empresa. “Hoy, el sector financiero tiene el mayor poder de negociación frente a los salarios dentro del mercado tecnológico”, indicó Daniel Venero.

El estudio de remuneración Perú / 2024 de Michael Page lo comprueba. Y es que, un ingeniero de ciberseguridad está en el top 10 de las posiciones tecnológicas mejor pagadas.

Si la facturación anual de la empresa es inferior a US$ 30 millones, el sueldo de un ingeniero de ciberseguridad es en promedio de S/ 9,000. Mientras que las empresas que facturan más de US$ 30 millones, el sueldo llega a los S/ 11,000. Por último, las empresas que superan los US$ 150 millones, el sueldo es de S/ 13,000.

