Esta “escasez de talento” responde principalmente a cinco habilidades sociales que los empleadores priorizan en sus decisiones de contratación y que no logran identificar en sus candidatos.

Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower Group, señaló a Gestión que la brecha más grande que encuentran las empresas son las “soft skills”. Durante muchos años se hablaba que los conocimientos a nivel técnico eran la mayor preocupación para las organizaciones, pero hoy en día las habilidades blandas son las que condicionan el éxito de una persona.

“La buena comunicación es una de las habilidades que más buscan las empresas en sus candidatos, que aunque suene fácil, muchas veces no es muy desarrollada. La capacidad de adaptación es otra muy valorada. Cuando contratas a una persona inviertes un tiempo en capacitarla y si el candidato no reúne estas condiciones probablemente apostar por él no sea la mejor decisión”, dijo.

El pensamiento analítico para resolver problemas y enfrentar una situación de crisis es otra herramienta personal que toman en cuenta las áreas de recursos humanos de las compañías; así como el liderazgo y capacidad de gestión.

Por su parte, Ernesto Rubio, socio de Ronald Carreer Services Group, consideró que lo que sucede con relación al porcentaje tan elevado de la encuesta es que la volubilidad de los candidatos jóvenes (centennials y millennials) tiene que ver mucho con el desencanto de ubicar con el debido esfuerzo al talento que, en realidad, sí se encuentra, pero está escondido.

“Vale decir, no a la vista de los empleadores potenciales. Y esto no se resuelve con un aviso en las redes, sino más bien con la contratación de un reclutador que capte bien los requisitos antes mencionados”, recalcó.

Los cinco sectores clave en la demanda laboral

De acuerdo a la última Encuesta de Expectativa de Empleo de ManpowerGroup, los empleadores en Perú prevén una gran demanda de talento en sectores clave. Los Servicios de Comunicación y Energía y Servicios Públicos lideran la demanda a nivel nacional con un 44% cada uno.

Le siguen los rubros de tecnología de la información (37%), manufactura e industrial (36%) y transporte, logística y automotriz (34%).

Pero, ¿qué tienen de atractivo estos sectores que abarcan el mayor número de contrataciones en el país?

“Respecto al rubro comunicación, es algo más tangible, ya que en todo el Perú se está haciendo mayor inversión en conectividad de fibra óptica. La brecha de conexión es una oportunidad que llama a muchos inversionistas. Incluso, los distritos más acomodados igual tienen un a brecha de conectividad, imagínate al interior del país”, refirió Daniel Galdos.

LEA TAMBIÉN: Los sectores con mayor número de accidentes laborales y la cobertura de seguros

Agregó que esta situación ha atraído más inversiones, tanto de las telco tradicional como otras nuevas que han ingresado al mercado hace poco.

Hay que tomar en cuenta que también ha crecido la implementación de antenas 5G en las grandes ciudades y 4G al interior del país. Esto ha contribuido a la mayor demanda de inversiones para este sector, apuntó.

En el caso del sector energía, el experto detalló que nuestro país se ha vuelto atractivo para inversiones en proyectos renovables, de energía solar y eólica. “Incluso, se ha autorizado un proyecto que contempla ambas matrices en Ica”, manifestó.

Ernesto Rubio refirió a Gestión que los servicios de comunicación y tecnología de la información son dos segmentos del mercado que tienen mucha relación en el aquí y ahora en cuanto a se refiere a la dinámica de la tecnología, la cual avanza a una velocidad inconmensurable.

Los servicios relacionados abarcan la gestión de redes sociales, networking empresarial, publicidad virtual, entre otros factores que los tenemos mecanizados en nuestra propia cotidianeidad con el solo uso de un celular.

“Por eso, las empresas que venden telecomunicaciones, servicios de TI, así como las desarrolladoras de programas de software tienen una agilidad o, mejor dicho, dinámica considerablemente mayor que los otros segmentos de la industria ”, explicó.

En cuanto a la energía y servicios públicos, el experto señaló que si bien el sector privado se ha visto golpeado por la coyuntura política, la post pandemia y recesión mundial, el sector público, por el contrario, está mejor en cuánto presupuesto.

“Que el Estado no consuma sus propios presupuestos, no quiere decir que no tengan los recursos financieros adecuados, sino que existe una mala utilización de los mismos por diversas circunstancias que, como resultado, traen magros consumos de las cuotas asignadas para cada área del país”, detalló.

¿Qué esperan los colaboradores de un trabajo?

Esteban Orellana, country manager en Perú de Rankmi, resaltó a Gestión que las empresas deben buscar crear ambientes laborales atractivos y motivadores para retener el talento. En ese sentido, mencionó algunas de las condiciones que esperan obtener los colaboradores en un centro laboral para no irse.

Brindar oportunidades de liderazgo y crecimiento interno, dando una responsabilidad que haga sentir al colaborador parte de algo más grande.

Equilibrio entre la vida personal y laboral, porque ahora las personas necesitan una armonía que les permita dedicar tiempo a sus familias, pasiones y autocuidado.

Desarrollo profesional y aprendizaje continuo, es esencial mantener capacitados a los colaboradores para que se mantengan relevantes en un mundo de constante transformación.

Diversidad e inclusión, hay que aceptarla y declararla para que los trabajadores se sientan respetados y apoyados.

se sientan respetados y apoyados. Feedback y comunicación, se debe tener una comunicación honesta y transparente entre colaboradores y líderes, existen herramientas tecnológicas que ayudan a impulsar esta interacción y saber el nivel de engagement en la organización.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.