El trabajo remoto ha sido crucial para impulsar la contratación de peruanos, sobre todo de los más jóvenes, pues son quiénes se adaptan con mayor facilidad a los requerimientos de las organizaciones externas.

Pero, ¿en cuánto se ha incrementado la demanda por perfiles locales?

De acuerdo con Natalia Jimenez, gerente regional para Latam de Deel, la contratación de profesionales nacionales ha aumentado un 60% con respecto al año anterior, además, el 60% de los reclutados por empresas en el extranjero tienen entre 25 y 34 años.

“América Latina es la región más solicitada por las compañías de afuera por la calidad de su gente. Particularmente, Perú representa una fuente importante de potencial humano, con una alta capacidad multitasking y adaptabilidad al cambio”, detalló.

Ernesto Rubio, CEO de Ronald Career Services, coincidió en que el requerimiento por perfiles locales se ha elevado de manera importante, aunque en menor medida.

“El aumento del reclutamiento por parte de compañías extranjeras asciende a 40% en este 2023. Los peruanos son muy demandados, porque poseen un mix de competencias entre blandas y técnicas que lo destacan de otros″, precisó a Gestión.

El experto explicó que estas características corresponden al umbral del talento, compuesto en un 25% por centennials y millennials.

LEA TAMBIÉN: El sector con mayor dinámica que demandará personal hacia el cierre del año

Sueldos en empresas del extranjero pueden ser hasta 2.5 veces más que en el Perú. (Foto: iStock)

Puestos y sectores demandados

Natalia Jimenez comentó que los roles más contratados en Perú son ingenieros en sistemas y desarrolladores, a los que se suman estadistas, coaches e intérpretes.

“Esta tendencia se da de forma similar en el resto de Latinoamérica, donde las posiciones tech lideran mientras que otros roles empiezan también a ser demandados”, añadió.

Por su lado, Ernesto Rubio indicó que los sectores de tecnología de información , servicios logísticos globales y minería , son los sectores en los que los empleadores ponen los reflectores de cara a rastrear talento peruano.

“Y en cuanto a categoría organizacional, digamos que las más demandadas por multinacionales extranjeras son transformación digital, gestión de redes, programación, aplicaciones, sostenibilidad, responsabilidad social, gestión ambiental”, señaló.

Agregó que profesiones como ingeniería de minas, geología y maestrías especializadas en materia minera le otorgan un plus al perfil de candidatos peruanos sensibles a ser reclutados por organizaciones de afuera.

Sueldos en el extranjero superan con creces

La vocera de Deel dijo a Gestión que, en promedio, los salarios de profesionales que trabajan para el extranjero pueden ser hasta un 152% más altos comparados con los de una empresa nacional.

Si bien los salarios son relativos según la industria y el nivel de seniority de la persona, en promedio, en Perú, un profesional podría estar ganando unos US$ 44,000 anuales, es decir US$ 3,700 mensuales.

“Se trata de posiciones que generalmente perciben ingresos en monedas duras (dólares) y permiten sumar una experiencia de trabajo multicultural”, agregó.

Ernesto Rubio, por su parte, señaló que en el caso de un gerente o puestos más seniors, la remuneración mensual pude variar entre US$ 8,000 a US$ 10,000 por mes.

“De mandos medios para abajo o para posiciones de entry level , los salarios fluctúan entre US$ 2,500 a US$ 5,000. Menos de esa cantidad no se consideraría en la jerarquía corporativa apropiada” , expresó.

¿De dónde proviene la demanda?

Natalia Jimenez mencionó que al menos 3,000 empresas con base en Estados Unidos contrataron talento remoto en Latinoamérica, que es ahora la de mayor crecimiento en el contexto internacional.

“En el caso de Perú, los países que más reclutaron talento local son Estados Unidos, Chile, Canadá, México y Colombia. Puntualmente se observa también que Canadá acelera su contratación en el país con un crecimiento del 121%”, destacó a Gestión.

El CEO de Ronald Career Services añadió que el mayor interés por requerir perfiles locales proviene de España, Estados Unidos, Canadá y Australia.

SOBRE EL AUTOR Paolo Rojas Licenciado en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Con cinco años de experiencia en prensa escrita. Actualmente, se desempeña como redactor en Diario Gestión.